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    Влада Києва спростувала введення локдауну у вересні

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    Обмеження можливі лише в тому випадку, якщо місто потрапить в &laquo;червону зону&raquo; - Влада Києва спростувала введення локдауну у вересні
    Обмеження можливі лише в тому випадку, якщо місто потрапить в «червону зону»
    Фото з відкритих джерел

    З понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму

    Посилення карантину у Києві можливе, якщо столиця увійде в «жовту» або «червону» зону епіднебезпеки. Про це заявив голова Держспживслужби Києва Олег Рубан, передає «Сьогодні».

    За його словами міська влада готується до різних сценаріїв розвитку подій.

    «Але поки що Київ в «зеленій зоні» і захворюваність в місті повністю контрольована. Хоча ми спостерігаємо поступове зростання захворюваності по всіх групах населення», – розповів Рубан.

    Чиновник заперечує, що вже з 15 вересня можуть ввести локдаун.

    «Це недостовірна інформація. Таке рішення може прийняти тільки наукова рада або Міністерство охорони здоров'я. Також обмеження поки не торкнулися транспорту. Вони можливі лише в тому випадку, якщо місто потрапить в «червону зону», але поки таких перспектив у Києва немає», – заявив Рубан.

    Він зазначив, що з понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму.

    Зазначимо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ готується до введення локдауну з 15 вересня, під час якого закриють заклади харчування, салони краси і обмежать користування громадським транспортом.

    Нагадаємо, водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.

    Слід додати, що останніми днями коронавірусна статистика демонструє тенденцію до зростання, зокрема 2 вересня кількість нових заражень за добу перевищила 2,7 тисячі осіб.

    До слова, у Києві коронавірус підтверджено у 321 особи. Це на 12 випадків більше, ніж за 1 вересня.

    Тим часом, ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.

    Теги: Київ карантин влада столиця населення коронавірус
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    Влада Києва спростувала введення локдауну у вересні