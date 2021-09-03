Влада Києва спростувала введення локдауну у вересні

Обмеження можливі лише в тому випадку, якщо місто потрапить в «червону зону»

З понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму

Посилення карантину у Києві можливе, якщо столиця увійде в «жовту» або «червону» зону епіднебезпеки. Про це заявив голова Держспживслужби Києва Олег Рубан, передає «Сьогодні».

За його словами міська влада готується до різних сценаріїв розвитку подій.

«Але поки що Київ в «зеленій зоні» і захворюваність в місті повністю контрольована. Хоча ми спостерігаємо поступове зростання захворюваності по всіх групах населення», – розповів Рубан.

Чиновник заперечує, що вже з 15 вересня можуть ввести локдаун.

«Це недостовірна інформація. Таке рішення може прийняти тільки наукова рада або Міністерство охорони здоров'я. Також обмеження поки не торкнулися транспорту. Вони можливі лише в тому випадку, якщо місто потрапить в «червону зону», але поки таких перспектив у Києва немає», – заявив Рубан.

Він зазначив, що з понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму.

Зазначимо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ готується до введення локдауну з 15 вересня, під час якого закриють заклади харчування, салони краси і обмежать користування громадським транспортом.

Нагадаємо, водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.

Слід додати, що останніми днями коронавірусна статистика демонструє тенденцію до зростання, зокрема 2 вересня кількість нових заражень за добу перевищила 2,7 тисячі осіб.

До слова, у Києві коронавірус підтверджено у 321 особи. Це на 12 випадків більше, ніж за 1 вересня.

Тим часом, ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.