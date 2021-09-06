МОЗ назвав головну умову для переходу шкіл на дистанційне навчання

Чиновники розповіли, за яких умов учні та студенти перейдуть на дистанційне навчання

Міносвіти спростувало фейк про переведення всіх шкіл на дистанційне навчання

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання в разі перебування району або міста в «червоній» зоні карантину. У «жовтій» та «помаранчевій» зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу. Про це пише пресслужба МОЗ.

У міністерстві повідомили, що у «зелених» зонах карантину відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.

У регіонах, в яких встановлений «жовтий» або «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки, відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80 % персоналу.

Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти. Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу.

Якщо в регіоні встановлюється «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки, то відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу.

Зазначимо, що у соціальних мережах оприлюднили інформацію про те, що по всій території України школи переходять на дистанційне навчання. У Міністерстві освіти цей факт спростували.

У МОН запевнили, що інформація є неправдивою. У 2021/2022 навчальному році освітній процес у школах організовується з дотриманням протиепідемічних заходів на період карантину, затверджених постановою головного санлікаря, уряду та рекомендаціями.

У міністерстві наголосили, що рівні епідемічної небезпеки поширення коронавірусу залежить від епідситуації на території України.

Він встановлюється одночасно на території всіх регіонів рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою Міністра охорони здоров'я. Рішення розміщується на офіційному інформаційному порталі уряду.

У МОН додали, що навіть за погіршення епідемситуації деякі школи зможуть працювати очно.

Тим часом головний санітарний лікар вважає, що Україні уникнути локдауну не вдасться. Але його очікувати можна не раніше листопада. Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні.

Додамо, що у неділю Covid-19 виявили у майже 800 українців.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.