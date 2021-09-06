Уникнути локдауну не вдасться – головний санлікар

Головний санлікар розповів, коли в Україні можуть запровадити локдаун

Головний санлікар Ігор Кузин вважає, що в більшості областей України зараз погіршується ситуація з коронавірусом і найближчим часом країна перейде із «зеленої» зони в «жовту» з більш жорсткими обмеження щодо відвідування масових заходів і спортзалів. Про це він повідомив в ефірі «Сніданку з 1+1».

Конкретних цифр, за яких в Україні буде введено новий локдаун, Кузін не назвав, а на питання, чи можна уникнути локдауна, відповів: «На моє переконання, ні. Але якщо ми говоримо про» червоний «рівень небезпеки, він буде не раніше листопада».

Також Кузін анонсував впровадження найближчим часом «жовтої» зони карантину в країні. Відповідно до якої буде обмежуватися кількість людей на масових заходах, а також скорочуватиметься наповнюваність кінотеатрів до 50%.

Обмеження «жовтої» зони адаптивного карантину:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

«Наприклад, не буде регулюватися кількість людей на 1 кв. м, якщо ми говоримо про функціонування спортивних залів. Такі норми будуть діяти для вакцинованих як для обслуговуючого персоналу, так і до людей які відвідують той чи інший заклад», - зазначив Кузін.

Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні. Із понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму.

Зазначимо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ готується до введення локдауну з 15 вересня, під час якого закриють заклади харчування, салони краси і обмежать користування громадським транспортом.

Як вже відомо, у неділю Covid-19 виявили у майже 800 українців. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56) областях.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.