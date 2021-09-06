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    Уникнути локдауну не вдасться – головний санлікар

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    Для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів - Уникнути локдауну не вдасться – головний санлікар
    Для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів
    Фото з відкритих джерел

    Головний санлікар розповів, коли в Україні можуть запровадити локдаун

    Головний санлікар Ігор Кузин вважає, що в більшості областей України зараз погіршується ситуація з коронавірусом і найближчим часом країна перейде із «зеленої» зони в «жовту» з більш жорсткими обмеження щодо відвідування масових заходів і спортзалів. Про це він повідомив в ефірі «Сніданку з 1+1».

    Конкретних цифр, за яких в Україні буде введено новий локдаун, Кузін не назвав, а на питання, чи можна уникнути локдауна, відповів: «На моє переконання, ні. Але якщо ми говоримо про» червоний «рівень небезпеки, він буде не раніше листопада».

    Також Кузін анонсував впровадження найближчим часом «жовтої» зони карантину в країні. Відповідно до якої буде обмежуватися кількість людей на масових заходах, а також скорочуватиметься наповнюваність кінотеатрів до 50%.

    Обмеження «жовтої» зони адаптивного карантину:

    • проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
    • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
    • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
    • обмеження по часу роботи закладів відсутні.

    Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

    «Наприклад, не буде регулюватися кількість людей на 1 кв. м, якщо ми говоримо про функціонування спортивних залів. Такі норми будуть діяти для вакцинованих як для обслуговуючого персоналу, так і до людей які відвідують той чи інший заклад», - зазначив Кузін.

    Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні. Із понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму.

    Зазначимо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ готується до введення локдауну з 15 вересня, під час якого закриють заклади харчування, салони краси і обмежать користування громадським транспортом.

    Як вже відомо, у неділю Covid-19 виявили у майже 800 українців. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56) областях.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.

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    Теги: спорт медицина бізнес лікар карантин робота коронавірус
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    Уникнути локдауну не вдасться – головний санлікар