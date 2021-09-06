Уникнути локдауну не вдасться – головний санлікар
Головний санлікар розповів, коли в Україні можуть запровадити локдаун
Головний санлікар Ігор Кузин вважає, що в більшості областей України зараз погіршується ситуація з коронавірусом і найближчим часом країна перейде із «зеленої» зони в «жовту» з більш жорсткими обмеження щодо відвідування масових заходів і спортзалів. Про це він повідомив в ефірі «Сніданку з 1+1».
Конкретних цифр, за яких в Україні буде введено новий локдаун, Кузін не назвав, а на питання, чи можна уникнути локдауна, відповів: «На моє переконання, ні. Але якщо ми говоримо про» червоний «рівень небезпеки, він буде не раніше листопада».
Також Кузін анонсував впровадження найближчим часом «жовтої» зони карантину в країні. Відповідно до якої буде обмежуватися кількість людей на масових заходах, а також скорочуватиметься наповнюваність кінотеатрів до 50%.
Обмеження «жовтої» зони адаптивного карантину:
- проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
- обмеження по часу роботи закладів відсутні.
Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.
«Наприклад, не буде регулюватися кількість людей на 1 кв. м, якщо ми говоримо про функціонування спортивних залів. Такі норми будуть діяти для вакцинованих як для обслуговуючого персоналу, так і до людей які відвідують той чи інший заклад», - зазначив Кузін.
Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні. Із понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму.
Зазначимо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ готується до введення локдауну з 15 вересня, під час якого закриють заклади харчування, салони краси і обмежать користування громадським транспортом.
Як вже відомо, у неділю Covid-19 виявили у майже 800 українців. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56) областях.
Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.
Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.