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В Україні зростає кількість випадків підозри на небезпечне захворювання

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В Україні зростає кількість випадків підозри на небезпечне захворювання
Неякісна консервація найчастіше стає причиною ботулізму
фото з відкритих джерел

Зростає кількість випадків підозри на ботулізм – більшість із них пов’язана із вживанням м’ясних виробів й риби, виготовлених в домашніх умовах

В Україні зростає кількість випадків підозри на ботулізм, з початку року до лікарень із підозрою на ботулізм звернулися 26 осіб, з них 15 – у квітні. Про це повідомив Центр громадського здоровʼя, передає «Главком».

«В Україні зростає кількість випадків підозри на ботулізм – більшість із них пов’язана із вживанням м’ясних виробів й риби, виготовлених в домашніх умовах. В Україні з початку 2025 року з підозрою на ботулізм до медзакладів звернулося 26 людей (з них в одної людини діагноз не підтвердився). Усі отримують необхідну медичну допомогу. Із потеплінням кількість випадків хвороби зростає: лише у квітні з підозрою на ботулізм зафіксували 15 випадків», – йдеться у повідомленні.

У Центрі додали, що у всіх областях України наявні запаси протиботулінічної сироватки. Проте закликали бути обережними, вживаючи домашні паштети, ковбаси, в’ялену рибу.

«Ботулізм – смертельно небезпечне харчове отруєння, викликане токсином, що утворюється в продуктах, виготовлених з порушенням технологій. Найчастіше – у домашніх м’ясних та овочевих консервах, в’яленій або копченій рибі, паштетах і ковбасах», – зазначають у ЦГЗ..

Симптоми ботулізму розвиваються протягом 12-36 годин після зараження: м’язова слабкість, утруднене дихання, сильно виражена сухість у роті, погіршення зору («туман» або «сітка» перед очима, двоїння).

Щоб уникнути ботулізму, не варто їсти домашні м’ясні консерви, рибу, паштети, потрібно купувати лише сертифіковані продукти, зберігати та перевозити м’ясо, ковбасу, паштет і рибу в холодильнику. У разі симптомів – негайно звернутися до лікаря.

В Україні зростає кількість випадків підозри на небезпечне захворювання фото 1
В Україні зростає кількість випадків підозри на небезпечне захворювання фото 2

До слова, протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін. 

До слова, у львівській дитячій лікарні св. Миколая померла дворічна дівчинка з Тернопільщини внаслідок отруєння блідою поганкою. Про це повідомив Zaxid.net Дитина перебувала в критичному стані з 30 жовтня, коли її доставили до лікарні з глибокою печінковою недостатністю. Львівські медики зробили термінову пересадку печінки, однак це не допомогло врятувати дитину.

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Теги: хвороба ботулізм

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