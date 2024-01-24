Викликає параліч та судоми: в українських консервах виявлено небезпечну інфекцію

У мешканця Фастівського району Київської області виявили ботулізм

В Україні зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів. Про це повідомляє у Facebook Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

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Які консерви викликали ботулізм

Зазначається, що у мешканця Фастівського району Київської області виявили ботулізм. Лікарі пов'язують інфекцію зі вживанням рибної консерви «Тунець у власному соку». Потерпілий сказав, що консерви купив в одній з торговельних мереж столиці.

З 19 січня Головним управлінням розпочато позаплановий захід державного нагляду (контролю) операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження.

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Цей харчовий продукт знято з реалізації до отримання результатів лабораторних досліджень. Вжито усіх заходів щодо безпеки та унеможливлення загрози для здоров`я споживачів зазначеної харчової продукції.

Який саме бренд виробляв консерви – поки не повідомляють.

Небезпека ботулізму

Ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Водночас у більшості випадків можна уникнути ботулізму, якщо дотримуватися простих харчових правил.

Причини ботулізму

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м'яса, риби, рідше — овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

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Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Значно рідше ботулізмом можна заразитись через рани, так само рідко мікроорганізм передається від матері до дитини через грудне молоко.

Наразі невідомі випадки ботулізму, пов’язані зі вживанням свіжих промитих та правильно проварених чи обсмажених продуктів.

Профілактика ботулізму

Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м'ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Симптоми ботулізму

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12–24 год після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 год) або значно пізніше (4 доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.

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Симптоми ботулізму:

порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

сильно виражена сухість у роті;

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

запаморочення;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);

ураження м’язів шиї та кінцівок.

Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. Надалі з'являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму (хворого турбує «сітка або туман» перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів). Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття «грудки» у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі – усі ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м'язів.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

За найменшої підозри на ботулізм негайно зверніться до лікаря! Госпіталізація обов’язкова незалежно від тяжкості перебігу захворювання.

Лікування ботулізму

Усі хворі на ботулізм незалежно від клінічної форми захворювання підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків – введення ботулінічного антитоксину (синоніми: сироватка, імуноглобулін).