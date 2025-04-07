Сплеск смертності серед вагітних та породіль: ООН назвала одну з головних причин

У Організації Об'єднаних Націй попередили, що скорочення бюджетів міжнародної допомоги загрожує звести нанівець десятиліття прогресу у зниженні материнської смертності

У 2021 році, у розпал пандемії Covid-19, відбулося різке зростання смертності серед вагітних жінок та породіль. Від ускладнень, пов'язаних із вагітністю та пологами, померло 322 тис. жінок, що на 40 тис. більше, ніж у 2020 році. Ці дані наведені в опублікованій ООН доповіді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Express Tribune.

Агентства Організації Об'єднаних Націй попередили, що скорочення бюджетів міжнародної допомоги загрожує звести нанівець десятиліття прогресу у зниженні материнської смертності та може призвести до збільшення кількості випадків смерті під час вагітності та пологів, яким можна було б запобігти.

Це попередження прозвучало після того, як ООН оприлюднила новий звіт до Всесвітнього дня здоров’я, в якому показано глобальне зниження материнської смертності на 40% між 2000 і 2023 роками, головним чином завдяки покращенню доступу до основних медичних послуг. Але чиновники кажуть, що прогрес зараз під загрозою.

Доповідь «Тенденції материнської смертності» показала, що близько 260 тис. жінок померли від ускладнень вагітності або пологів у 2023 році – це еквівалентно одній смерті кожні дві хвилини.

Лідери охорони здоров’я ООН заявили, що безпрецедентні скорочення допомоги вже впливають на материнську допомогу, особливо в нестабільних і постраждалих від конфлікту регіонах. Багато країн почали згортати послуги, закривати заклади та втрачати медичних працівників на першому місці через брак фінансування.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив, що в доповіді представлено «перший глобальний звіт про вплив пандемії Covid-19» на материнську смертність.

Вихід у світ доповіді ООН приурочений до Всесвітнього дня здоров'я, що відзначається щорічно 7 квітня.

Режим надзвичайної ситуації у зв'язку із захворюванням Covid-19 діяв у світовій охороні здоров'я з кінця січня 2020 року до 5 травня 2023 року. За даними ВООЗ на 23 березня 2025 року, у світі зареєстровано 777, 7 млн випадків зараження коронавірусом та 7,092 млн смертей. Проте генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус заявив, що справжня кількість померлих від Covid-19 становить не менше 20 млн осіб.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я прокоментувала спалах метапневмовірусу. Метапневмовірус не є новим вірусом, а був виявлений понад 20 років тому. Він циркулює у зимово-весінній період. Про це заявила речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс.