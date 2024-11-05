На Тернопільщині смертельне отруєння грибами: серед загиблих є дитина

Унаслідок отруєння постраждало ще семеро дітей з багатодітної родини та 59-річний чоловік, який збирав гриби

Родина споживала гриби ще 27 жовтня, але мати намагалася лікувати дітей самостійно вдома

У львівській дитячій лікарні св. Миколая 2 листопада померла дворічна дівчинка з Тернопільщини внаслідок отруєння блідою поганкою. Про це повідомив Zaxid.net

Дитина перебувала в критичному стані з 30 жовтня, коли її доставили до лікарні з глибокою печінковою недостатністю. Львівські медики зробили термінову пересадку печінки, однак це не допомогло врятувати дитину.

Інформацію про смерть дівчинки підтвердили як у лікарні, так і в поліції Тернопільщини. За даними поліції, родина споживала гриби ще 27 жовтня, але мати намагалася лікувати дітей самостійно вдома. Лише після значного погіршення стану дітей вона звернулася до лікарні.

Унаслідок отруєння постраждало ще семеро дітей з багатодітної родини та 59-річний чоловік, який збирав гриби. Двоє дітей перебувають у львівській лікарні, одна з них – у реанімації у важкому стані. Ще п’ятьох дітей відправили до київського «Охматдиту», де четверо перебувають у тяжкому стані й потребують пересадки печінки.

Згодом із сайту Нацполіції у Тернопільській області стало відомо, що першим від отруєння помер чоловік 1965 року народження. Це сталося 1 листопада в лікарні. Наступного дня від отруєння померла малолітня донька його співмешканки.

За фактом масового отруєння дітей правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, яке спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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