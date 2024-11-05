Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Тернопільщині смертельне отруєння грибами: серед загиблих є дитина

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Тернопільщині смертельне отруєння грибами: серед загиблих є дитина
Унаслідок отруєння постраждало ще семеро дітей з багатодітної родини та 59-річний чоловік, який збирав гриби
фото з відкритих джерел

Родина споживала гриби ще 27 жовтня, але мати намагалася лікувати дітей самостійно вдома

У львівській дитячій лікарні св. Миколая 2 листопада померла дворічна дівчинка з Тернопільщини внаслідок отруєння блідою поганкою. Про це повідомив Zaxid.net

Дитина перебувала в критичному стані з 30 жовтня, коли її доставили до лікарні з глибокою печінковою недостатністю. Львівські медики зробили термінову пересадку печінки, однак це не допомогло врятувати дитину.

Інформацію про смерть дівчинки підтвердили як у лікарні, так і в поліції Тернопільщини. За даними поліції, родина споживала гриби ще 27 жовтня, але мати намагалася лікувати дітей самостійно вдома. Лише після значного погіршення стану дітей вона звернулася до лікарні.

Унаслідок отруєння постраждало ще семеро дітей з багатодітної родини та 59-річний чоловік, який збирав гриби. Двоє дітей перебувають у львівській лікарні, одна з них – у реанімації у важкому стані. Ще п’ятьох дітей відправили до київського «Охматдиту», де четверо перебувають у тяжкому стані й потребують пересадки печінки.

Згодом із сайту Нацполіції у Тернопільській області стало відомо, що першим від отруєння помер чоловік 1965 року народження. Це сталося 1 листопада в лікарні. Наступного дня від отруєння померла малолітня донька його співмешканки.

За фактом масового отруєння дітей правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, яке спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як відомо, у мережах швидкого харчування США поступово прибирають цибулю з меню. Це рішення стало відповіддю на скандал у McDonaldʼs, де у десяти штатах зафіксували спалах хвороб, викликаних кишковою паличкою. 

Нагадаємо, на Хмельниччині зафіксували перший випадок ботулізму у 2024 році. До лікарні потрапила жінка, яка отруїлась м’ясною консервою домашнього приготування. 

До слова, протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін

Читайте також:

Теги: лікар отруєння смерть скандал жінка чоловік харчування гриби Ігор Кузін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автор скандального законопроекту пояснює: можна зберігати 30 кубометрів соснових дров або 15 кубів дубових без жодної відповідальності
За дрова – до в’язниці!? Хто роздуває скандал і чому він штучний Право
Сьогодні, 10:50
Народний артист активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури
На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків
7 жовтня, 20:20
Головні події ночі 8 жовтня
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
8 жовтня, 07:00
Олександр Федієнко висловився про мобілізацію жінок
Нардеп Федієнко прокоментував можливу мобілізацію жінок в Україні
18 жовтня, 11:37
Народна артистка Бучинська розповіла про свого чоловіка
Співачка Бучинська показала свого таємничого чоловіка з СБУ (фото)
19 жовтня, 14:01
Зеленський чекає жорстких рішень
Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів
20 жовтня, 21:28
Працівників Ватикану чекають зміни
Радикальне рішення Ватикану: місцеву профспілку вперше очолила жінка
23 жовтня, 02:00
Американці отруїлись у популярній мережі швидкого харчування
У США люди масово отруїлись у мережі McDonald's: є загиблий
23 жовтня, 09:34
У Сумах перебої з електроенергією
Після ударів ворожих БпЛА у Сумах зникло світло
27 жовтня, 01:17

Події в Україні

На Тернопільщині смертельне отруєння грибами: серед загиблих є дитина
На Тернопільщині смертельне отруєння грибами: серед загиблих є дитина
Британська розвідка назвала причини пришвидшеного просування військ РФ
Британська розвідка назвала причини пришвидшеного просування військ РФ
Скільки танкових батальйонів РФ знищили ЗСУ від початку року: дані Міноборони
Скільки танкових батальйонів РФ знищили ЗСУ від початку року: дані Міноборони
185 млн на будівництво підземних шкіл у Херсоні. Журналісти запідозрили аферу забудовників
185 млн на будівництво підземних шкіл у Херсоні. Журналісти запідозрили аферу забудовників
Росіяни поцілили по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі: шестеро загиблих, є поранені
Росіяни поцілили по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі: шестеро загиблих, є поранені
РФ вдарила ракетою по цивільному підприємству на Харківщині, поранено чоловіка
РФ вдарила ракетою по цивільному підприємству на Харківщині, поранено чоловіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
19K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
11K
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
7227
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes
6222
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт

Новини

У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua