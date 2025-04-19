У Мексиці зафіксовано перший випадок міазу у жінки

Гвинтова муха особливо небезпечна тим, що її личинки проникають у здорові тканини

Личинки гвинтових мух інфікують відкриті рани

У Мексиці зафіксовано перший випадок міазу у людини, спричиненого личинками гвинтової мухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство охорони здоров’я Мексики підтвердило перший у країні випадок міазу людини. Інфекцію виявили у 77-річної жінки з муніципалітету Акакойяґуа, штат Чіапас, на півдні країни.

Пацієнтка перебуває у стабільному стані та отримує антибіотикотерапію.

Міаз це паразитарне захворювання, при якому личинки мух інфікують відкриті рани, живлячись живими тканинами.

Гвинтова муха особливо небезпечна тим, що її личинки проникають у здорові тканини, спричиняючи серйозні пошкодження та інфекції.​ Гвинтова муха була визнана викоріненою в Північній Америці ще в 1960-х роках.

Однак нещодавні спалахи в Центральній Америці та південній Мексиці свідчать про її повернення.

Нагадаємо, кількість випадків захворювання на кір у європейському регіоні минулого року подвоїлася і досягла найвищого рівня з 1997 року.

До слова, у колишньому індійському штаті Джамму і Кашмір зафіксовано спалах невідомої хвороби, який забрав життя вже 17 людей, у тому числі 14 дітей. Усього зареєстровано 38 випадків захворювання із симптомами лихоманки, нудоти, слабкості та набряку мозку.