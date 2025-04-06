Папа Римський уперше після хвороби з’явився на публіці

Франциск в’їхав на інвалідному візку на площу Святого Петра у Ватикані

У неділю, 6 квітня, Папа Римський Франциск уперше з'явився на публіці з 23 березня – дня, коли його виписали з госпіталю, де він проходив лікування від двосторонньої пневмонії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У неділю Папа в’їхав на інвалідному візку на площу Святого Петра у Ватикані, де його зустріли оплесками. Це сталося наприкінці богослужіння, присвяченого Ювілейному року Католицької Церкви.

🚨The Pope makes a surprise appearance at the end of Mass in St. Peter’s Square. “Happy Sunday to all! Thank you very much.”



This is his first public appearance since arriving at the Vatican. pic.twitter.com/7a3PEyaGPc — ROME REPORTS (@romereports) April 6, 2025

Підійшовши до головного вівтаря, Франциск помахав присутнім, а потім коротко звернувся до них.

«Щасливої неділі всім. Велике вам спасибі», – сказав Папа слабким голосом, отримуючи кисень через невелику трубку під носом.

Франциск широко посміхався, вітаючи вірян. Крім того, його голос, хоч і залишався слабким, але звучав сильніше, ніж під час виступу 23 березня, коли йому важко було говорити.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск, який повернувся до Ватикану після пʼятитижневої госпіталізації, продовжує лікування у своїй резиденції, дотримуючись рекомендацій лікарів.

Також «Главком» повідомляв, що понтифік згадав про Україну в традиційному роздумі до недільної молитви «Ангел Господній». Папа закликав молитися про мир для «стражденної України», а також Палестини, Ізраїлю, Лівану, М’янми, Судану та Демократичної Республіки Конго.

До слова, , 23 березня Папа Римський Франциск з’явився у колісному кріслі на балконі п’ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірян, які зібралися на лікарняному подвір’ї.