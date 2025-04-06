Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський уперше після хвороби з’явився на публіці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський уперше після хвороби з’явився на публіці
Віряни зустріли Папу оплесками
фото з відкритих джерел

Франциск в’їхав на інвалідному візку на площу Святого Петра у Ватикані

У неділю, 6 квітня, Папа Римський Франциск уперше з'явився на публіці з 23 березня – дня, коли його виписали з госпіталю, де він проходив лікування від двосторонньої пневмонії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У неділю Папа в’їхав на інвалідному візку на площу Святого Петра у Ватикані, де його зустріли оплесками. Це сталося наприкінці богослужіння, присвяченого Ювілейному року Католицької Церкви.

Підійшовши до головного вівтаря, Франциск помахав присутнім, а потім коротко звернувся до них.

«Щасливої неділі всім. Велике вам спасибі», – сказав Папа слабким голосом, отримуючи кисень через невелику трубку під носом.

Франциск широко посміхався, вітаючи вірян. Крім того, його голос, хоч і залишався слабким, але звучав сильніше, ніж під час виступу 23 березня, коли йому важко було говорити.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск, який повернувся до Ватикану після пʼятитижневої госпіталізації, продовжує лікування у своїй резиденції, дотримуючись рекомендацій лікарів. 

Також «Главком» повідомляв, що понтифік згадав про Україну в традиційному роздумі до недільної молитви «Ангел Господній». Папа закликав молитися про мир для «стражденної України», а також Палестини, Ізраїлю, Лівану, М’янми, Судану та Демократичної Республіки Конго.

До слова, , 23 березня Папа Римський Франциск з’явився у колісному кріслі на балконі п’ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірян, які зібралися на лікарняному подвір’ї. 

Читайте також:

Теги: Папа Римський релігія хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

10 березня – День Державного Гімну України
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня, 00:10
24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
24 березня, 00:10
20 березня – День весняного рівнодення
20 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
20 березня, 00:05
3 квітня – Всесвітній день водних тварин
3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 квiтня, 00:10
1 квітня – День сміху
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
Отець Олексій Філюк
«Ганя хоче спати з Ганею? Нічого страшного!» Інтерв'ю з найпопулярнішим онлайн-священником України
16 березня, 20:00
Династія Путіних схильна до параної, гіпертонії, облисіння, зайвої ваги
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора
16 березня, 22:06
Ювілейні концерти Білик у столиці спровокували небачений ажіотаж
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
21 березня, 19:29
Угорщина розгорнула військових через спалах ящуру
Епідеміологічна загроза в Угорщині: влада розгортає війська
3 квiтня, 08:39

Соціум

Папа Римський уперше після хвороби з’явився на публіці
Папа Римський уперше після хвороби з’явився на публіці
Російські шпигунські датчики стежили за ядерними субмаринами Великої Британії
Російські шпигунські датчики стежили за ядерними субмаринами Великої Британії
Польща підняла у небо військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні
Польща підняла у небо військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні
Північна Корея вперше за шість років організувала Пхеньянський марафон
Північна Корея вперше за шість років організувала Пхеньянський марафон
​У будівлі канадського парламенту забарикадувався чоловік: поліція веде переговори
​У будівлі канадського парламенту забарикадувався чоловік: поліція веде переговори
65-річного британського депутата заарештовано за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх
65-річного британського депутата заарештовано за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
96K
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної України з футзалу
70K
Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2025
30K
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
30K
Ексміністр освіти Табачник розширює бізнес в окупації: нові деталі

Новини

Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Сьогодні, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua