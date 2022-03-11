На Миколаївщині жінці довелося народжувати вдома по відеозв'язку з лікарями

Окупанти, погрожуючи розстрілом, не дозволили породіллі дістатися найближчої лікарні

У селі Кандибіне Новоодеського району Миколаївської області окупанти, загрожуючи розстрілом, заборонили дівчині їхати народжувати до лікарні. Її пологи довелося приймати з відеозв'язку. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Максим Безносенко.

«Вчора розпочалися термінові пологи у мешканки нашого села Кандибіне. Окупанти, погрожуючи розстрілом, не дозволили породіллі дістатися найближчої лікарні. Рішення треба було приймати миттєво», – сказав він.

Він розповів, що лікарі прийняли пологи дівчини з відеозв'язку.

«Обласним та міським управліннями був організований відеозв'язок між медичною сестрою пологового будинку Миколаєва №1, що проживає в Кандибіно, – Тетяною Павловою та міським акушер-гінекологом – Людмилою Чиняковою. І телемедична медицина воєнного часу спрацювала! Ми вітаємо молоду матусю з народженням сина Матвія. Люди, ви неймовірні!», – повідомив Максим Безнесенко.

Нагадаємо, у Миколаєві ніч пройшла відносно спокійно, дарів по місту не було.

Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру.