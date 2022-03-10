Обстріл пологового у Маріуполі: серед загиблих дитина

Під час бомбардування пологового будинку у Маріуполі загинуло троє людей

Під час бомбардування ворожими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей

Під час терористичного бомбардування пологового будинку у Маріуполі загинуло троє людей. Серед них була одна дитина – дівчинка. Про це йдеться у повідомленні Міської ради Маріуполя.

«На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування ворожими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждало 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина – дівчинка», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

Нагадаємо, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.