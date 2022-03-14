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    Думки вголос

    Європа зараз – одна велика Україна

    Синьо-жовті кольори прикрашали головну пам'ятку Парижу три дні - Європа зараз – одна велика Україна
    Синьо-жовті кольори прикрашали головну пам'ятку Парижу три дні
    фото: francebleu.fr

    Весь світ слідкує за подіями у нашій країні

    Мовою оригіналу

    Так получилось, что за последнее время мне пришлось проехать пол-Европы. Пять стран. Так вот. Вы себе даже не представляете, что творится.

    Украина – везде. Флаги Украины на автобусах, на домах, на полицейских машинах, магазины оформили витрины в жовто-блакитные барвы, уличные художники вместе с шаржами на Алена Делона и Шварценеггера рисуют портреты Зеленского, в ресторанах акции в помощь Украине. Плакаты «Мы вместе», «Стэнд виз Юкрейн», и флаги-флаги-флаги.

    На дорогах полно бусиков с допомогой и перевозкой беженцев, микроавтобусы с прикрепленными на заднее стекло флагами Дании, Германии, Норвегии, Финляндии – и украинским. Обычные граждане своих стран бросили все, сели за руль, прикрепили флаг своей страны и флаг Украины и поехали через всю Европу развозить беженцев по всему миру. На границах люди с флагами Украины блокируют российские и беларуские фуры. Везде митинги, сцены, пункты помощи. Перемещение военной техники.

    В Варшаве, которая приняла на себя основной поток беженцев, просто Вавилон. Украинской и русской – многие с Востока – речи больше, чем польской. Вокзал превращен в один сплошной перевалочный пункт. Переводчики, бесплатная еда, бесплатная отправка дальше, информация, иеговисты раздают бутерброды – впервые в жизни мне захотелось с ними поговорить о Боге – гостиницы забиты под завязку.

    Два пьяных гопника в переулке, которые, уверен, еще месяц назад за кружкой пива у себя в пивняке орали про понаехавших заробитчан, полезли целоваться в десна, орали «Слава Украине» и «Путин хуйло» и восхищались тем, как Украина дает отпор. Когда поблагодарил их за поддержку, говорят – да не, мы сделали совсем чуть-чуть, а вот украинцы просто фантастические.

    Положение Украине в мире изменилось просто кардинально. И, что самое главное – на уровне простых людей. На уровне общества

    Такое ощущение, что вся Европа сейчас – это одна большая Украина. Поддержка просто невероятная. Просто невероятная. Везде. Ото всех. Думаю, такое единение континента последний раз было только во времена Второй мировой.

    И снова всем понятно, кто здесь зло.

    Украина везде. В каждом телевизоре. В каждой газете. В каждом утюге. Все новости только – Украина, Украина, Украина. Смотрят не отрываясь.

    Камбербэтч, Ди Каприо, Илон Маск, Де Ниро, Грета – да, по-моему, вообще все звезды – все политики, все лидеры мнений, за исключением полудурка Коэльо, выходят на сцену с флагами Украины, пишут твиты, выказывают поддержку. Украина стала мейнстримом. Поддерживать Украину стало хорошим тоном.

    Поэтому если кто говорит, что Европа ничего для нас не делает, или делает слишком мало – вы просто не представляете масштабов пришедшего в движение мира.

    Начался глобальный пересмотр положения вещей и Россия катится в полную жопу. Просто в полную. Это УЖЕ страна-изгой.

    А её место заняла сейчас Украина.

    По крайней мере, в головах.

    Все буде Україна!

    Всё уже Украина.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: телебачення війна Європа Україна #stoprussia
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    Європа зараз – одна велика Україна