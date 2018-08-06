В Україну з Європи прийшла смертельна хвороба



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В Україну бактерія потрапила з Угорщини в замороженій кукурудзі

Україні загрожує атака лістеріозу - небезпечна інфекція, що викликає безліч серйозних захворювань.

За першими симптомами вона схожа на сильне харчове отруєння. Якщо ж вчасно не діагностувати хворобу, страждає центральна нервова система або головний мозок. Для літніх людей зі слабким імунітетом, маленьких дітей та вагітних жінок наслідки можуть бути летальними. В Україні одна людина вже захворіла на лістеріоз, ідеться у сюжеті ТСН.

Є підозри, що бактерія потрапила з Європи, де вона спричинила смерть десятьох людей. Спалах інфекції виник через заморожену кукурудзу, яку на ринки ЄС постачали з Угорщини. Нині її активно вилучають з продажу в Україні.

Про бактерію лістеріоз Аліна Проценко довідалась з повідомлення, яке їй надіслали з магазину. Менеджери попросили жінку повернути заморожену суміш овочів, яку вона придбала у них.

«Просто розморозила на сковорідці. Їла як завжди. Я терміново побігла до аптеки, запивала все ліками. Пила дуже багато води з електролітами, щоб трошки позбутися всього цього», – розповіла пацієнтка.

Заморожена суміш овочів була угорського виробництва. Нещодавно на одному з тамтешніх фермерських господарств у кукурудзі було виявлено бактерію лістеріоз. Саме цей продукт ймовірно й спричинив спалахи лістеріозу в Австрії, Данії, Фінляндії, Швеції та Великій Британії.

«Сам збудник у світі можна виділити з ґрунту, кормів. Основним джерелом є тварини, гризуни, коти, собаки, свійські тварини. Основний шлях зараження – через різні харчові продукти», – розповіла інфекціоніст Оксана Гудзенко.

Нові випадки захворювання можуть виникати через тривалий інкубаційний період лістеріозу – 70 діб.

Слід зазначити, що лістеріоз небезпечний для вагітних. Ірина втратила дитину під час вагітності. Вона згадує, що перед трагічним випадком у селі в знайомих пила щойно надоєне молоко.

«Я була на роботі. Відчула температуру, ломку в тілі. Ніби я тягала залізо. Ломило таз, бедра. Дитина була мертвою. Викликали в мене роди», – пригадала жінка.

Щоб не підчепити інфекцію, фахівці радять ретельно готувати продукти до вживання. Найкращий спосіб – термічна обробка. Свіжі овочі та фрукти варто ошпарити окропом.

Нагадаємо, заморожена кукурудза і, можливо, інші заморожені овочі є імовірним джерелом спалаху лістеріозу, що уразив Австрію, Данію, Фінляндію, Швецію та Велику Британію, починаючи з 2015 року.

Станом на 8 червня 2018 року у ЄС було зареєстровано 47 випадків зараження лістерією, зокрема дев'ять випадків смерті.

Штами бактерії виявили в заморожених овочах, вироблених однією угорською компанією в 2016, 2017 і 2018 роках.