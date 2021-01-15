В Україну завезли з Польщі курячі крильця з сальмонелою

Курячі крильця експортувались з Республіки Польща до Королівства Данія та до України

У курячих крильцях, які до України імпортували з Польщі, виявили сальмонелу.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві.

«Інформуємо про виявлення сальмонели у курячих крильцях, що експортувались з Республіки Польща до Королівства Данія та до України ( отримувач: ТОВ «Агропобутсервіс», вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення отримане через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF від 8 січня 2021 року № 2021.5963-fup 3. Разом з тим, відповідно до з рахунку-фактури із Республіки Польща направлено заморожену курячу печінку до ТОВ «Агропобутсервіс».

Ці харчові продукти мають бути вилученні з обігу. У строк не більше двох робочих днів оператор ринку має письмово поінформувати компетентний орган про вжиті заходи щодо подальшого поводження з цим харчовим продуктом.

Довідка: сальмонельоз – гостра кишкова інфекція тварин і людини, що викликається бактерією сальмонелою. Характеризується розвитком інтоксикації та ураженням шлунково-кишкового тракту. При тяжкому перебігу хвороби спостерігаються зневоднення, збільшення печінки і селезінки. Можливий розвиток ниркової недостатності.