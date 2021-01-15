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    В Україну завезли з Польщі курячі крильця з сальмонелою

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    В Україну завезли з Польщі курячі крильця з сальмонелою - В Україну завезли з Польщі курячі крильця з сальмонелою
    В Україну завезли з Польщі курячі крильця з сальмонелою

    Курячі крильця експортувались з Республіки Польща до Королівства Данія та до України

    У курячих крильцях, які до України імпортували з Польщі, виявили сальмонелу.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві.

    «Інформуємо про виявлення сальмонели у курячих крильцях, що експортувались з Республіки Польща до Королівства Данія та до України ( отримувач: ТОВ «Агропобутсервіс», вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)», – сказано у повідомленні.

    Зазначається, що повідомлення отримане через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF від 8 січня 2021 року № 2021.5963-fup 3. Разом з тим, відповідно до з рахунку-фактури із Республіки Польща направлено заморожену курячу печінку до ТОВ «Агропобутсервіс».

    Ці харчові продукти мають бути вилученні з обігу. У строк не більше двох робочих днів оператор ринку має письмово поінформувати компетентний орган про вжиті заходи щодо подальшого поводження з цим харчовим продуктом.

    Довідка: сальмонельоз – гостра кишкова інфекція тварин і людини, що викликається бактерією сальмонелою. Характеризується розвитком інтоксикації та ураженням шлунково-кишкового тракту. При тяжкому перебігу хвороби спостерігаються зневоднення, збільшення печінки і селезінки. Можливий розвиток ниркової недостатності.

    Теги: Польща продукти Данія
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