В ЮНІСЕФ розповіли, коли до України привезуть вакцину Pfizer

За попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня

Вакцину Pfizer до України постачатиме ЮНІСЕФ

Вакцину від Covid-19 компанії Pfizer привезуть до України наприкінці лютого – на початку березня.

Про це заявив керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький.

«Є один документ, на який Україна ще чекає. За попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня», – сказав він.

Славуцький розповів, як відбуватиметься постачання препарату в регіони.

«Вакцину до України постачатиме ЮНІСЕФ. У «Борисполі» в будь-який час доби вакцину зможе забрати логістична компанія. Далі ці вакцини переміщатимуться на центральний склад компанії, після чого постачатимуться до регіонів у лотках із сухим льодом. У кожному лотку буде 195 флаконів, в одному флаконі по шість доз вакцини. Мобільна бригада щодня отримуватиме денну кількість доз – 96 або 102 (16 або 17 флаконів)», – зазначив він.

До слова, цієї ночі міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів з Києва у Пуне (Індія), щоб проконтролювали відправку партії вакцин від коронавірусу.

Раніше епідеміолог пояснила причину зриву вакцинації препаратом Pfizer-Biontech.

Нагадаємо, крім медиків, у перший етап щеплення, потраплять люди похилого віку, що живуть у будинках для престарілих. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, згідно з графіком постачання, другий етап щеплення зможуть почати в березні.

Джерело: Інтерфакс-Україна