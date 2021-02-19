В ЮНІСЕФ розповіли, коли до України привезуть вакцину Pfizer
За попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня
Вакцину Pfizer до України постачатиме ЮНІСЕФ
Вакцину від Covid-19 компанії Pfizer привезуть до України наприкінці лютого – на початку березня.
Про це заявив керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький.
«Є один документ, на який Україна ще чекає. За попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня», – сказав він.
Славуцький розповів, як відбуватиметься постачання препарату в регіони.
«Вакцину до України постачатиме ЮНІСЕФ. У «Борисполі» в будь-який час доби вакцину зможе забрати логістична компанія. Далі ці вакцини переміщатимуться на центральний склад компанії, після чого постачатимуться до регіонів у лотках із сухим льодом. У кожному лотку буде 195 флаконів, в одному флаконі по шість доз вакцини. Мобільна бригада щодня отримуватиме денну кількість доз – 96 або 102 (16 або 17 флаконів)», – зазначив він.
До слова, цієї ночі міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів з Києва у Пуне (Індія), щоб проконтролювали відправку партії вакцин від коронавірусу.
Раніше епідеміолог пояснила причину зриву вакцинації препаратом Pfizer-Biontech.
Нагадаємо, крім медиків, у перший етап щеплення, потраплять люди похилого віку, що живуть у будинках для престарілих. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, згідно з графіком постачання, другий етап щеплення зможуть почати в березні.
Джерело: Інтерфакс-Україна