Епідеміолог пояснила причину зриву вакцинації препаратом Pfizer-Biontech

Немає доказової бази, що люди, які перехворіли, мають такий самий імунітет, які після вакцинації, – Катерина Сояк

Низка Центрів санітарно-медичної допомоги не мають необхідної холодової техніки для зберігання препарату Pfizer-Biontech. До того ж частина керівників медичних установ не знають, як реалізувати перший етап вакцинації. Про це зазначила епідеміолог Катерина Сояк в інтерв’ю «Главкому».

«Я не можу апелювати до якихось цифр, зараз висловлюю свою думку: наразі Україна справді не має достатньо обладнання, щоб покрити потреби у вакцинації Pfizer-Biontech всієї країни чи принаймні частки населення, більшої за ту кількість людей, який щеплять у першу чергу. Так, можливо, ми дамо раду зі зберіганням першої партії, але як з наступними, більшими?» – підкреслила Катерина Сояк.

Вона додала, що на сьогодні немає доказової бази того, що люди, які перехворіли, мають такий самий імунітет, які після вакцинації. До того ж захворіти можна і повторно.

«Тих, хто перехворів, потрібно щеплювати, просто вони не мають бути першими у черзі. Вакцинація точно не нашкодить – вона забезпечить дещо інший тип імунітету. До слова, у деяких людей після коронавірусу так і не виробляються антитіла. Навіть наявність імуноглобулінів у крові не дає стовідсоткової гарантії, що людина не захворіє вдруге. До того ж вакцинація – це у будь-якому випадку додатковий захист», – наголосила епідеміолог.

Нагадаємо, крім медиків, у перший етап щеплення, потраплять люди похилого віку, що живуть у будинках для престарілих. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, згідно з графіком постачання, другий етап щеплення зможуть почати в березні.