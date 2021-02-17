Стало відомо, де в Україні з’явиться перший мобільний шпиталь для хворих на коронавірус

Мобільний шпиталь буде розрахований на 250 місць

Тимчасовий шпиталь розгорнуть на базі Богородчанської лікарні

В Івано-Франківській області розгорнуть перший в Україні мобільний госпіталь для заражених коронавірусом.

Про це повідомив у своєму Facebook очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

«В Україні вперше розгорнуть тимчасовий шпиталь для лікування хворих на ковід. Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області», – зазначив він.

Тимчасовий шпиталь розгорнуть на базі Богородчанської лікарні. Він буде розрахований на 250 місць. Радуцький зазначив, що в багатьох населених пунктах Івано-Франківської області заповненість у лікарнях для заражених коронавірусом сягає 90-100%.

Із 22 до 28 лютого в регіоні вводять «червону» карантинну зону через критичне поширення коронавірусу. У цей період закладам харчування дозволять працювати лише навинос. Робота розважальних закладів, кінотеатрів, клубів, спортзалів забороняється. Також будуть закриті школи для учнів 5-11 класів, а проведення масових культурних та релігійних заходів теж буде заборонене.

Також сьогодні голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 16 лютого, в Україні зафіксували 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області - 646 нових хворих; Чернівецькій області - 386 нових хворих та у Києві - 366.