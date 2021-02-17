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    Стало відомо, де в Україні з’явиться перший мобільний шпиталь для хворих на коронавірус

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    Мобільний шпиталь буде розрахований на 250 місць - Стало відомо, де в Україні з’явиться перший мобільний шпиталь для хворих на коронавірус
    Мобільний шпиталь буде розрахований на 250 місць
    Фото: Суспільне

    Тимчасовий шпиталь розгорнуть на базі Богородчанської лікарні

    В Івано-Франківській області розгорнуть перший в Україні мобільний госпіталь для заражених коронавірусом.

    Про це повідомив у своєму Facebook очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

    «В Україні вперше розгорнуть тимчасовий шпиталь для лікування хворих на ковід. Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області», – зазначив він.

    Тимчасовий шпиталь розгорнуть на базі Богородчанської лікарні. Він буде розрахований на 250 місць. Радуцький зазначив, що в багатьох населених пунктах Івано-Франківської області заповненість у лікарнях для заражених коронавірусом сягає 90-100%.

    В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус – у багатьох населених пунктах заповненість ліжко-місць понад 90%. У Центральній клінічній лікарні закінчилися ліжка. У звʼязку з цим госпіталізованих буквально кладуть у коридорах і їдальнях. На місце виїхав головний санлікар Віктор Ляшко, щоб розібратися в ситуації.

    Із 22 до 28 лютого в регіоні вводять «червону» карантинну зону через критичне поширення коронавірусу. У цей період закладам харчування дозволять працювати лише навинос. Робота розважальних закладів, кінотеатрів, клубів, спортзалів забороняється. Також будуть закриті школи для учнів 5-11 класів, а проведення масових культурних та релігійних заходів теж буде заборонене.

    Також сьогодні голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід.

    Нагадаємо, упродовж минулої доби, 16 лютого, в Україні зафіксували 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області - 646 нових хворих; Чернівецькій області - 386 нових хворих та у Києві - 366.

    Читайте також: Україна з 24 лютого повертається до адаптивного карантину: що зміниться

    Теги: Івано-Франківщина лікарня хвороби госпіталь коронавірус Михайло Радуцький
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