В ЮНІСЕФ заявили, що 30% довідок про вакцинацію в Україні - фальшиві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експертка ЮНІСЕФ додала, що наразі в Україні охоплення вакцинацією проти кору значно підвищилося

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) кажуть, що кількість фальшивих довідок про вакцинацію в Україні становить близько 30%.

Про це заявила медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, передає «Радіо Свобода».

«Тобто в нас не лише охоплення щепленням невисокі, а ще й можна звідти прибрати кількість цих фальшивих довідок. Ми робили велике опитування як ЮНІСЕФ — цифри на диво високі. Тому я остерігаюсь, що якщо в нас запровадять «силовий» метод вакцинації, то він призведе лише до ще більшого зростання фальшивих документів», — зазначила Булавінова.

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«Люди стали у черги в поліклініки, щоб отримати вакцини. На кінець року охоплення було близько 95-97%, можна відняти фальшиві довідки, але все одно охоплення підвищилось», — сказала вона.

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