Вакцинація на Закарпатті. Опитування ромів виявило цікаву деталь

Ромський барон отримав першу дозу вакцини від коронавірусу під час виїзної вакцинації в с. Берегуйфалу

Характерно, що у ромських родинах рішення щодо вакцинації сім’ї здебільшого приймають жінки

За різними оцінками, на Закарпатті проживає від 50 до 100 тис. ромів. При цьому роми належать до соціально незахищених груп населення. Місцеві медики відзначають упереджене ставлення ромів до всіх вакцин, в тому числі й до щеплень від Covid-19. У деяких ромських громадах щепленими є менше ніж 10%, а в деяких близько 40%. Аналітики Руху «Чесно» провели опитування ромів, щоб дослідити їхнє ставлення до вакцинації

За два місяці проєкту 186 ромів отримали першу дозу вакцини, 119 – другу, та 31 – бустерну дозу. Загалом жителі шести ромських таборів отримали 336 доз вакцини.

Роми вакцинуються переважно для того, щоб перетинати кордон. Вони їздять до сусідніх Угорщини та Словаччини на заробітки або ж продають свій крам. Найчастіша причина відмови від вакцинації – страх негативних наслідків для здоров’я. Деякі опитані переконані, що вакцинація – це засіб зменшити популяцію ромського населення. Ті, хто так вважає, читають недостовірні джерела інформації в інтернеті.

До інформування пацієнтів щодо вакцинації від Covid-19, зі слів медиків, активно долучаються священнослужителі, які є для ромів лідерами думок.

У деяких таборах вже немає баронів, але якщо лідери є, вони також погоджуються допомогти в організації вакцинації та зібрати охочих щепитися.

Характерно, що у ромських родинах рішення щодо вакцинації сім’ї здебільшого приймають жінки – траплялись випадки, коли вони, отримавши щеплення, приводили в амбулаторію своїх чоловіків та дітей.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусної хвороби продовжується у всіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей.

Також Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях з 27 березня.