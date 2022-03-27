П’ять областей України виходять із «червоної» зони карантину

Державна комісія вирішила скасувати червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях з 27 березня. Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов повідомив у Фейсбуці.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 27 березня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей», – ідеться у повідомленні.

Міністерству охорони здоров'я України доручили забезпечити розробку змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в частині особливостей застосування обмежувальних протиепідемічних заходів на території регіонів у зв’язку з введенням з 24 лютого воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

Нагадаємо, через напад Росії на Україну і запровадження воєнного стану тимчасово припинили роботу більшість центрів вакцинації, мобільні бригади теж працюють не так активно.

Також МОЗ зупинив дію наказу про відсторонення від роботи невакцинованих представників ряду професій. Окрім того, в міністерстві рекомендують українцям, які вимушено виїхали за кордон, обов'язково робити щеплення від Covid-19 в країні перебування.