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    Здоров'я

    Вакцинація триває: немає підстав для припинення щеплень проти Covid

    Вакцинація триває: немає підстав для припинення щеплень проти Covid

    Наразі використовуються дві вакцини – CoronaVac і Pfizer

    Вакцинація від коронавірусної хвороби продовжується у всіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, - пише Центр громадського здоров'я.

    «Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської. Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури», – заявив Ігор Кузін.

    До повномасштабної війни працювало більше ніж 3,5 тисячі пунктів щеплень, 500 центрів масової вакцинації і 1400 мобільних бригад для важкодоступних груп населення. До 24 лютого в Україні проводили близько 100 тисяч щеплень щодня. Тепер – 50–60 тисяч за тиждень.

    «Наразі використовуються дві вакцини – CoronaVac і Pfizer. Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо в нас вистачає перших двох», – зауважив головний державний санітарний лікар.

    Наразі додатково працюють бригади, які вакцинують внутрішньо переміщених осіб та людей, які живуть у віддалених районах.

    Нагадаємо, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях з 27 березня.

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    Теги: росія окупанти війна лікар Україна хвороби вакцинація населення окупація Ігор Кузін #stoprussia
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    Вакцинація триває: немає підстав для припинення щеплень проти Covid