  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    На Закарпатті роми жорстоко побили учасника АТО (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У результаті побиття чоловік отримав серйозні травми - На Закарпатті роми жорстоко побили учасника АТО (фото)
    У результаті побиття чоловік отримав серйозні травми
    Фото: Mukachevo.net

    П’ятеро осіб ромської національності влаштували бійку в магазині

    30 березня у м. Берегово на Закарпатті в магазині сталася бійка, яка могла б закінчитися трагедією.

    Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, інформація про бійку було отримано о другій годині ночі.

    П’ятеро осіб ромської національності пішли на конфлікт із двома чоловіками у цілодобовому супермаркеті. В результаті чого останніх почали просто лупцювати. Один із постраждалих виявився інвалідом, учасником АТО.

    Наразі лікарі діагностували у потерпілого переломом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м’яких тканин голови.

    Знімок переламаної щелепи потерпілого
    Знімок переламаної щелепи потерпілого

    За інформацією, яку повідомили власні джерела у правоохоронних органах, останнім часом особи ромської національності у Берегові стали більше порушувати закон, що може негативно відобразитись на криміногенній ситуації міста.

    Наразі у даній справі відкрито кримінальне провадження.

    Нагадаємо, у Київській області знайшли вбитим ветерана війни із Росією та учасника Революції Гідності Олександра Мандича.

    Згідно з матеріалами слідства, підозрювані ввечері 24 березня 2021, перебуваючи у квартирі 37-річного потерпілого, побили його та вивезли на автомобілі у невідомому напрямку. У неділю, 28 березня, тіло викраденого чоловіка з ознаками насильницької смерті знайшли на території Київської області.

    Згодом підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста Мандича затримали.

    Теги: кримінал Закарпаття учасники АТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies