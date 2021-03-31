На Закарпатті роми жорстоко побили учасника АТО (фото)

П’ятеро осіб ромської національності влаштували бійку в магазині

30 березня у м. Берегово на Закарпатті в магазині сталася бійка, яка могла б закінчитися трагедією.

Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, інформація про бійку було отримано о другій годині ночі.

П’ятеро осіб ромської національності пішли на конфлікт із двома чоловіками у цілодобовому супермаркеті. В результаті чого останніх почали просто лупцювати. Один із постраждалих виявився інвалідом, учасником АТО.

Наразі лікарі діагностували у потерпілого переломом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м’яких тканин голови.

Знімок переламаної щелепи потерпілого

За інформацією, яку повідомили власні джерела у правоохоронних органах, останнім часом особи ромської національності у Берегові стали більше порушувати закон, що може негативно відобразитись на криміногенній ситуації міста.

Наразі у даній справі відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Київській області знайшли вбитим ветерана війни із Росією та учасника Революції Гідності Олександра Мандича.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані ввечері 24 березня 2021, перебуваючи у квартирі 37-річного потерпілого, побили його та вивезли на автомобілі у невідомому напрямку. У неділю, 28 березня, тіло викраденого чоловіка з ознаками насильницької смерті знайшли на території Київської області.

Згодом підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста Мандича затримали.