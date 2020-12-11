Росія запропонувала співпрацю британським розробникам вакцини AstraZeneca. І ті погодились

Саме російська сторона раніше запропонувала комбінувати препарати

Розробники планують комбінувати свою вакцину під назвою AZD1222 з російською «Спутник V»

Фармацевтична компанія AstraZeneca, вакцина від коронавірусу якої показала середню ефективність у 70% (це нижче ніж в інших), погодилася співпрацювати з розробниками російської неперевіреної вакцини.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Пояснюють, що хочуть створити більш гнучкі програми вакцинації, які «дадуть лікарям широкий вибір підходів до профілактики захворювання»

«Комбінації різних вакцин потенційно можуть викликати більш стійку та тривалу імунну відповідь», – кажуть британці.

Відтак AstraZeneca оголосила про початок програми клінічних досліджень з оцінки безпеки та імуногенності комбінованого застосування своєї вакцини та вакцини «Спутник V». До дослідження залучать добровольців віком від 18 років.

У фармкомпанії зазначають, що AZD1222 та «Спутник V» створені на основі аденовірусних векторів, у які вбудований шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Самі аденовіруси при цьому позбавлені здатності до поділу та є системою доставки генетичного матеріалу (антигена) в клітини організму людини.

Творці російської вакцини назвали таке рішення британців «новим розділом співпраці у галузі вакцин». Саме російська сторона раніше запропонувала комбінувати препарати.

Нагадаємо, що стали відомі результати останньої фази випробувань вакцини AstraZeneca від Covid-19.