Зеленський подякував Макрону за готовність допомогти з вакциною від Covid-19

Президенти Франції та України Еммануель Макрон та Володимир Зеленський

Президент України подякував французькому колезі за «жест справжньої дружби»

Президент України Володимир Зеленський вдячний французькому колезі Еммануелю Макрону за готовність допомогти з прискоренням надання вакцини від коронавірусу.

Про це глава Української держави написав у Twitter.

«Дякую Еммануелю Макрону за готовність допомогти з прискоренням надання вакцини проти Covid-19. Це жест справжньої дружби», – зазначив Зеленський.

Він додав, що цінує підтримку Францією суверенітету й територіальної цілісності України та її мирних ініціатив.

Дякую @EmmanuelMacron за готовність допомогти з прискоренням надання вакцини проти #COVID19. Це жест справжньої дружби. Ціную підтримку Францією суверенітету й територіальної цілісності та наших мирних ініціатив. #ACTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2020

Як відомо, Україна скоріш за все отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka.

Також у вівторок Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

Як повідомлялося, Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти Covid-19.