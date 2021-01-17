Вакцинація від коронавірусу для частини українців буде платною, – депутатка від «Слуги народу»

Платна вакцинація може початися не раніше другої половини 2021

В Україні першими безкоштовне щеплення від коронавірусу отримають лікарі, що працюють з хворими на Covid-19, українці, що живуть у будинках для похилих людей, і ті, хто бере участь в Операції Об’єднаних сил. Решта зможуть розраховувати на платну вакцинацію від коронавірусу.

Про це за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим заявила народний депутат від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, платна вакцинація від коронавірусу в Україні може початися не раніше другої половини 2021 року.

«Ми також запитували [міністра Степанова], чи будуть робитися щеплення на комерційній основі. Є молоді люди, які можуть собі дозволити заплатити 700 гривень за щеплення... Це, очевидно, вже буде фізично доступно в другому півріччі», – зазначила вона.

До слова, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Як повідомлялося, Pfizer відмовилась постачати вакцину російським багатіям, які не хочуть щеплюватись «Спутніком».

Раніше депутат Верховної ради від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавіруса «Супутник V» подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія «Біолік» звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з заявою ще 30 грудня.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

Нагадаємо, за минулу добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2131 особу.

Померли від ускладнень хвороби 116 людей.

Минулої доби одужало 8777 пацієнтів.

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