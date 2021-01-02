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    Харківська компанія подала документи на реєстрацію вакцини Путіна-Медведчука

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    Основним лоббістом вакцини &laquo;Супутник V&raquo; є кум Віктора Путіна народний депутат Віктор Медведчук - Харківська компанія подала документи на реєстрацію вакцини Путіна-Медведчука
    Основним лоббістом вакцини «Супутник V» є кум Віктора Путіна народний депутат Віктор Медведчук
    Фото з відкритих джерел

    Раніше «Біолік» заперечувала роботу з препаратом «Супутник V»

    30 грудня 2020 року харківська компанія «Біолік», яка є одним з лідерів фармацевтичної промисловості України, звернулася в Міністерство охорони здоров'я України та Державний експертний центр МОЗ із заявою про державну реєстрацію медичного препарату – вакцини від коронавіруса «Супутник V» для забезпечення вакцинації нею українських громадян, повідомляється на сайті партії «Опозиційна платформа – За життя».

    В Україні впровадження цієї вакцини російського виробництва активно лобіює голова політради ОПЗЖ, народний депутат і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

    «Супутник V» є єдиною вакциною, розробник якої – Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Н. Ф. Гамалеї – на відміну від усіх інших розробників у світі, – дав дозвіл на трансферт технології та передачу українському підприємству клітинної лінії для виробництва вакцини. Таку передачу можна здійснити протягом двох тижнів, а організувати виробництво вакцини – в термін від 3 до 6 місяців, цитує Медведчука 112-й канал.

    Тим часом голова комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький заявив, що йому поки нічого невідомо про таку заявку.

    «Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка немає кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою: США, країн ЄС, Швейцарії, Японії», - каже він.

    Разом з тим, станом на 29 грудня генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ Олександр Комаріда у відповідь на запит «Української правди» повідомляв, що до МОЗ не надходило заяв про реєстрацію вакцин від COVID-19.

    На початку грудня в адміністрації харківського Акціонерного товариства «Біолік» заперечували роботу з російським препаратом.

    «АТ «Біолік» як національний виробник вакцин технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавіруса, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Супутник V» або будь-яких інших вакцин проти коронавируса і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії», – зазначали на підприємстві.

    15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19.  ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

    «Щодо російської вакцини - я говорив неодноразово, що не існує на сьогоднішній день російської вакцини. Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, за якої випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки», - заявляв на початку грудня міністр охорони здоровʼя України.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1069517
    • Одужали
      722615
    • Хворіють
      328171
    • Померли
      18731

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    Теги: Віктор Медведчук Путін вакцинація ВООЗ коронавірус Михайло Радуцький
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