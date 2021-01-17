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    Головний санітарний лікар Хмельниччини пояснив, чому скоротилась кількість хворих на коронавірус

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    Українці не поспішають здавати тести - Головний санітарний лікар Хмельниччини пояснив, чому скоротилась кількість хворих на коронавірус
    Українці не поспішають здавати тести
    Фото з відкритих джерел

    За словами Габрикевича, багато хворих на коронавірус лікуються вдома

    Всі карантинні обмеження і заборони, що діяли в України, починаючи з березня 2020 року, дали хороший результат і відтермінували підйом захворюваності на Covid-19. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник державної установи «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Микола Габрикевич.

    «Нинішні посилені карантинні заходи направлені на стримування росту захворюваності та розірвання ланцюга передачі вірусу через скупчення людей», – додав він. 

    Водночас Габрикевич зазначив, що багато людей інфіковані коронавірусом і поки що сидять вдома та самостійно лікуються. Вони не поспішають здавати тести. 

    «Амбулаторне лікування проходять хворі із легкою формою захворювань, середня тривалість лікування яких складає 10-12 днів, а хворі із середньою та важкою формами перебігу хвороби знаходяться в стаціонарі по 20-30 днів, а іноді й довше», – розповів лікар. 

    Також Габрикевич підтвердив, що в Хмельницькій області циркулює кілька штамів коронавірусу.

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

    Читайте також інтерв'ю: Микола Габрикевич: У нас циркулює кілька штамів коронавірусу. Це підтвердила лабораторія ВООЗ
    Теги: Хмельниччина вірус коронавірус
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