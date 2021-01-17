Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 5990 нових хворих на коронавірус

Минулої доби одужало 8777 пацієнтів

В Україні за минулу добу 16 січня виявлено 5990 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Він також розповів, що вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2131 особу.

Померли від ускладнень хвороби 116 людей.

Минулої доби одужало 8777 пацієнтів.

«Здійснено тестувань за добу – 27975 (зокрема методом ПЛР – 19548, методом ІФА – 8427)», – йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1160682 особи;

одужало – 865960 осіб;

летальних випадків – 20802;

проведено ПЛР-тестувань – 5953987.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Нагадаємо, за минулу добу виявлено 7729 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2083 особи.

Померли від ускладнень хвороби 144 людини.

Минулої доби одужало 9792 пацієнти.

Здійснено тестувань за добу – 48700 (зокрема методом ПЛР – 29363, методом ІФА – 19337).

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