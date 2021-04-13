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    Вакцину Pfizer мають доставити в Україну цього тижня – МОЗ

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    Степанов: Поставка вакцини очікується в рамках ініціативи Covax - Вакцину Pfizer мають доставити в Україну цього тижня – МОЗ
    Степанов: Поставка вакцини очікується в рамках ініціативи Covax
    Фото: Максим Степанов/Facebook

    В Україну прямують перші 117 тис. доз вакцини від Covid-19 компанії Pfizer

    Цього тижня в Україну мають доставити 117 тис. доз вакцини від Covid-19 компанії Pfizer, повідомив 13 квітня під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Брифінг транслювався на каналі КабМін в YouTube.

    Степанов зазначив, що поставка очікується в рамках ініціативи Covax.

    «Ми очікуємо на цьому тижні вакцину компанії Pfizer. Це 117 тис. доз, які будуть постачатися в рамках ініціативи Covax», – повідомив міністр.

    Від Covax Україна має отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу, поставка від Pfizer стане першою в рамках ініціативи.

    6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

    Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

    Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. Станом на 13 квітня тільки п'ятеро осіб завершили вакцинацію: були щеплені двома дозами.

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    Теги: Україна Максим Степанов щеплення вакцинація
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