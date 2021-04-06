Україна домовилася про 10 млн доз Pfizer

Вакцина буде поставлена в країну протягом 2021 року, а перша партія очікується вже у найближчі місяці

Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19, про що у лютому домовлялися президент Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла. Про це повідомили сьогодні в Офісі президента.

Вакцина буде поставлена в країну протягом 2021 року, а перша партія очікується вже у найближчі місяці.

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що цього тижня Україна підпише контракт на «достатньо велику кількість» вакцин від коронавірусу. Із ким саме буде підписано контакт, яку вакцину та скільки доз хоче отримати Україна, глава МОЗ не розповів. Він тільки зазначив, що цю вакцину українці отримають цього року.

Нагадаємо, Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. За минулу добу, 5 квітня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 12856 осіб. З них усі щеплені однією дозою.

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.