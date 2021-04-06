Темпи Covid-вакцинації досі повільні. Дані з регіонів України

Від початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплено лише 304 тис. осіб

За минулу добу на Київщині не зроблено жодного щеплення проти коронавірусу

За минулу добу, 5 квітня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 12856 осіб. З них усі щеплені однією дозою.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 304680 осіб, з них отримали завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дві особи. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що за 5 квітня було зроблено на 11598 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Вакцинацію здійснювали силами 132 мобільних бригад з імунізації та 619 пунктів щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за 5 квітня було проведено у Києві області – 1710 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 25339 щеплень.

При цьому минулої доби в Київській області не зроблено жодного щеплення, а Херсонській області – лише 10 вакцинацій.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

Нагадаємо, вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна вже домовилася про поставку 22 млн доз вакцин від Covid-19 і незабаром оголосить про контракти на ще 10 млн препаратів від коронавірусу

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.