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    Здоров'я

    Вакцину проти Covid-19 для України вже почали відвантажувати, – Степанов

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    Степанов сказав, коли українцям очікувати на вакцину - Вакцину проти Covid-19 для України вже почали відвантажувати, – Степанов
    Степанов сказав, коли українцям очікувати на вакцину

    Covid-вакцини надійдуть в Україну у понеділок-середу наступного тижня

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну вже наступного тижня. За словами міністра, станом на сьогодні вже почався процес відвантаження вакцин, які отримає Україна з Індії.

    Про це Степанов розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    Степанов наголосив, що Україна виконала всі формальності: переказала кошти, підписала всі документи.

    «Зараз відбувається технічний процес вже безпосередньо відвантаження вакцин. Навіть, ми вже точно знаємо, що ми отримали дозвіл Індії на експорт цієї вакцини. Отримали всі дозволи», – сказав він.

    Міністр зазначив, що Covid-вакцини надійдуть в Україну у понеділок-середу наступного тижня.

    «Ми очікуємо. У понеділок, вівторок, середу вона має бути. У нас немає приводів, щоб це тягнути», – заявив Степанов.

    Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

    Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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    Теги: експорт Україна Максим Степанов імунітет вакцинація коронавірус
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