Вакцину проти Covid-19 для України вже почали відвантажувати, – Степанов
Covid-вакцини надійдуть в Україну у понеділок-середу наступного тижня
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну вже наступного тижня. За словами міністра, станом на сьогодні вже почався процес відвантаження вакцин, які отримає Україна з Індії.
Про це Степанов розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
Степанов наголосив, що Україна виконала всі формальності: переказала кошти, підписала всі документи.
«Зараз відбувається технічний процес вже безпосередньо відвантаження вакцин. Навіть, ми вже точно знаємо, що ми отримали дозвіл Індії на експорт цієї вакцини. Отримали всі дозволи», – сказав він.
Міністр зазначив, що Covid-вакцини надійдуть в Україну у понеділок-середу наступного тижня.
«Ми очікуємо. У понеділок, вівторок, середу вона має бути. У нас немає приводів, щоб це тягнути», – заявив Степанов.
Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.
Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю