  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Уряд Польщі послабив карантин

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уряд Польщі послабив карантин

    Пом’якшення карантинного режиму запроваджено до 26 лютого

    У Польщі з 12 лютого поновлюють роботу готелі, театри, кінотеатри, басейни, гірськолижні курорти за умови дотримання жорстких санітарно-епідемічних норм.

    Зокрема, у готелях і хостелах допускається заповненість на рівні 50%. У театрах, кінотеатрах, філармоніях також можуть бути зайняті лише 50% місць у залах.

    Послаблення карантину стосуватиметься й спортивних об’єктів, в основному відкритих: тенісних кортів, спортивних майданчиків, гірськолижних спусків, басейнів (крім аквапарків).

    Пом’якшення карантинного режиму запроваджено до 26 лютого, а його продовження залежатиме від рівня захворюваності в країні.

    Закритими у Польщі залишатимуться ресторани, фітнес-клуби, діють обмеження на групові зібрання (до п'яти осіб), навчання у старших класах шкіл також продовжуватиметься у дистанційному режимі.

    Від початку пандемії у Польщі заразилося коронавірусом понад 1,5 млн осіб, понад 40,1 тис. інфікованих померли.

    З 27 грудня у країні вакциновано понад 1,8 млн людей.

    До слова, Польща дала можливість Україні придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою, яка дозволяє закупити Covid-вакцину за «непоганою ціною».

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Польща навчання карантин уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies