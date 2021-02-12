Медики Київщини готуються до проведення вакцинації

В першу чергу будуть вакцинувати людей із критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби

Чотири мобільні бригади для проведення вакцинації вже пройшли навчання

На Київщині створили 23 мобільні бригади для проведення вакцинації від коронавірусу під час І етапу. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров‘я Київської обласної державної адміністрації.

На першому етапі планують вакцинувати людей із критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби Covid-19 та тих, які виконують критичні функції у відповідь на пандемію. Йдеться про членів мобільних бригад, медичних працівників «ковідних» госпіталів, лабораторій, які працюють з матеріалом коронавірусних пацієнтів, працівників екстреної медичної допомоги, підопічних будинків-інтернатів та персонал.

Чотири бригади медиків вже пройшли онлайн-навчання, решта 19 бригад проходитимуть очне навчання та відпрацювання практичних навичок 15 та 16 лютого.

Як повідомлялося, Київрада підтримала проект рішення про внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки та виділила 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу у столиці.

Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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