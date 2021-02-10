НАБУ розслідує можливе завищення вартості при закупівлі вакцин проти Covid-19

Справа була відкрита 3 лютого за статтею про зловживання владою або службовим становищем

Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю.

Про це повідомила Рада громадського контролю НАБУ.

У відповіді першого підрозділу детективів НАБУ на звернення Ради громадського контролю йдеться, що інформація розслідується в межах справи, яка була відкрита 3 лютого 2021 року за статтею про зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364).

У Раді запитували про закупівлю вакцини за 17,85 долара за дозу від виробника Sinovac Biotech, яку здійснюватимуть через приватну фірму-посередника «Лекхім».

У повідомленні вказано, що державне підприємство «Медичні закупівлі» розпочинало переговори з орієнтовною ціною 3 долари, і ці переговори були вже на фінальній стадії, У Раді громадського контролю стверджують, нібито міністр охорони здоров’я Максим Степанов «у ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech».

Степанов пояснив вибір компанії для закупівлі вакцини від Covid-19 умовою китайського виробника

За повідомленням Reuters, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 10 лютого заявив, що «абсолютно спокійний» у ситуації, що склалася.

«Ми здійснюємо свою діяльність якомога відкритіше і якомога відкритіше висловлюємося щодо кожного виробника. Ціни на вакцини різняться», – сказав Степанов, додавши, що не може коментувати безпосередньо розслідування.

За словами міністра, ціни на вакцини проти Covid-19, вказані різними виробниками, становлять від 7 до 34 доларів, а ціна на дозу виробництва Sinovac була запропонована підприємством «Медичні закупівлі», незалежною державною агенцією.