Вчені довели, що харчування впливає на нашу поведінку



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Існує тісний взаємозв’язок між їжею, яку ми їмо та біохімією мозку, - науковці

Люди, які вчивають протеїнову їжу більш миролюбні - дослідники

Кишківник і харчування здатні впливати на нашу поведінку. Відповідні дослідження опубліковані в журналі Gastroenterology.

Згідно з результатами, дослідження бактерії з кишківника полохливих мишей пересаджували в кишківник тих тварин, які вели себе більш сміливо і навпаки. Потім спостерігали за змінами в поведінці гризунів.

Виявилося, що «сором'язливі» миші немов з ланцюга зривалися, а поведінка «сміливих» стала більш обачною.

Також вчені з університетів Лондона, Мюнхена і Любека досліджувала дві групи піддослідних учасників. Перша група отримувала на сніданок, в основному вуглеводні продукти, а друга – протеїнові. Після цього, люди грали в таку собі гру, основним призначенням якої було визначити їх поведінку, а також відношення, реакцію гравців на нечесні дії противника. Отримуючи певну суму грошей (іграшкових), один гравець вирішував, як розділити гроші на двох. Якщо противник приймає пропозицію, значить обоє отримують вказані суми. При відмові, ніхто нічого не отримував. Нечесний розподіл грошей штрафувався, по правилам.

Ті учасники, що перед грою на сніданок вживали протеїнову їжу, менше злилися, коли гроші ділилися несправедливо і при цьому були більш миролюбними. При цьому, інші учасники, які на сніданок їли продукти із вуглеводами, були більш імпульсивними та дуже емоційно реагували на махінації. На наступний день усі учасники помінялися ролями. Ті що отримували вчора протеїн, сьогодні вживали вуглеводи, і навпаки. Також цього разу, результати дослідження підтвердились. Вчені зробили висновок, що існує тісний взаємозв’язок між їжею, яку ми їмо та біохімією мозку.