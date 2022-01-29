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    Вчені оприлюднили, хто частіше потрапляє до лікарні з «Омікроном»

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    Новий штам значно вплинув на кількість госпіталізацій - Вчені оприлюднили, хто частіше потрапляє до лікарні з «Омікроном»
    Новий штам значно вплинув на кількість госпіталізацій
    фото з відкритих джерел

    Американські науковці провели масштабні дослідження

    Науковці порівняли статистику госпіталізацій серед вакцинованих і невакцинованих пацієнтів з Covid-штамом «Омікрон». Дані опублікував Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

    Так, відповідні дані зібрали в системі Covid-NetT із понад 250 закладів невідкладної допомоги у 14 штатах.

    Якими були результати

    Зокрема, невакциновані люди віком 50 – 64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини.

    До того ж госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених людей віком 65+.

    Також вчені знайшли різницю між показниками госпіталізації серед вакцинованих двома дозами й зовсім не вакцинованих людей у різних вікових групах.

    Загалом зафіксували:

    • у 16 разів більше серед невакцинованих дорослих віком від 18 років;
    • у вісім разів більше серед невакцинованих підлітків віком 12 – 17 років;
    • у 12 разів більше серед нещеплених дорослих до 49 років;
    • у 18 разів більше у невакцинованих дорослих віком 50 – 64 років;
    • у 18 разів більше серед невакцинованих дорослих віком 65+.

    За словами дослідників, повна вакцинація у поєднанні з бустерним щепленням забезпечує 98% захисту від потрапляння у лікарню з «Омікроном». Тому науковці закликають усіх людей вакцинуватися від коронавірусу.

    Зазначимо, що новий штам має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби. Але ризик повторного зараження «Омікроном» вп'ятеро вищий, ніж у «Дельти».

    Основні симптоми штаму «Омікрон»:

    • нежить;
    • головний біль;
    • лихоманка;
    • втома;
    • чхання;
    • біль у горлі;
    • кашель;
    • хриплий голос;
    • озноб чи тремтіння;
    • втрата нюху або смаку.

    Про наявність штаму коронавірусу «Омікрон» у дітей можуть свідчити сім ознак. Це висока температура, втома, головний біль, біль у горлі, нежить, чхання та кашель.

    Серед менш поширених симптомів виділили висип та кишкові розлади, такі як діарея.

    До слова, одна з особливостей «Омікрона» – він більше вражає дітей у порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше, ніж інші вікові категорії населення.

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    Теги: США вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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    Вчені оприлюднили, хто частіше потрапляє до лікарні з «Омікроном»