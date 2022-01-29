Вчені оприлюднили, хто частіше потрапляє до лікарні з «Омікроном»
Американські науковці провели масштабні дослідження
Науковці порівняли статистику госпіталізацій серед вакцинованих і невакцинованих пацієнтів з Covid-штамом «Омікрон». Дані опублікував Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).
Так, відповідні дані зібрали в системі Covid-NetT із понад 250 закладів невідкладної допомоги у 14 штатах.
Якими були результати
Зокрема, невакциновані люди віком 50 – 64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини.
До того ж госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених людей віком 65+.
Також вчені знайшли різницю між показниками госпіталізації серед вакцинованих двома дозами й зовсім не вакцинованих людей у різних вікових групах.
Загалом зафіксували:
- у 16 разів більше серед невакцинованих дорослих віком від 18 років;
- у вісім разів більше серед невакцинованих підлітків віком 12 – 17 років;
- у 12 разів більше серед нещеплених дорослих до 49 років;
- у 18 разів більше у невакцинованих дорослих віком 50 – 64 років;
- у 18 разів більше серед невакцинованих дорослих віком 65+.
За словами дослідників, повна вакцинація у поєднанні з бустерним щепленням забезпечує 98% захисту від потрапляння у лікарню з «Омікроном». Тому науковці закликають усіх людей вакцинуватися від коронавірусу.
Зазначимо, що новий штам має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби. Але ризик повторного зараження «Омікроном» вп'ятеро вищий, ніж у «Дельти».
Основні симптоми штаму «Омікрон»:
- нежить;
- головний біль;
- лихоманка;
- втома;
- чхання;
- біль у горлі;
- кашель;
- хриплий голос;
- озноб чи тремтіння;
- втрата нюху або смаку.
Про наявність штаму коронавірусу «Омікрон» у дітей можуть свідчити сім ознак. Це висока температура, втома, головний біль, біль у горлі, нежить, чхання та кашель.
Серед менш поширених симптомів виділили висип та кишкові розлади, такі як діарея.
До слова, одна з особливостей «Омікрона» – він більше вражає дітей у порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше, ніж інші вікові категорії населення.