Вчені оприлюднили, хто частіше потрапляє до лікарні з «Омікроном»

Американські науковці провели масштабні дослідження

Науковці порівняли статистику госпіталізацій серед вакцинованих і невакцинованих пацієнтів з Covid-штамом «Омікрон». Дані опублікував Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Так, відповідні дані зібрали в системі Covid-NetT із понад 250 закладів невідкладної допомоги у 14 штатах.

Якими були результати

Зокрема, невакциновані люди віком 50 – 64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини.

До того ж госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених людей віком 65+.

Також вчені знайшли різницю між показниками госпіталізації серед вакцинованих двома дозами й зовсім не вакцинованих людей у різних вікових групах.

Загалом зафіксували:

у 16 разів більше серед невакцинованих дорослих віком від 18 років;

у вісім разів більше серед невакцинованих підлітків віком 12 – 17 років;

у 12 разів більше серед нещеплених дорослих до 49 років;

у 18 разів більше у невакцинованих дорослих віком 50 – 64 років;

у 18 разів більше серед невакцинованих дорослих віком 65+.

За словами дослідників, повна вакцинація у поєднанні з бустерним щепленням забезпечує 98% захисту від потрапляння у лікарню з «Омікроном». Тому науковці закликають усіх людей вакцинуватися від коронавірусу.

Зазначимо, що новий штам має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби. Але ризик повторного зараження «Омікроном» вп'ятеро вищий, ніж у «Дельти».

Основні симптоми штаму «Омікрон»:

нежить;

головний біль;

лихоманка;

втома;

чхання;

біль у горлі;

кашель;

хриплий голос;

озноб чи тремтіння;

втрата нюху або смаку.

Про наявність штаму коронавірусу «Омікрон» у дітей можуть свідчити сім ознак. Це висока температура, втома, головний біль, біль у горлі, нежить, чхання та кашель.

Серед менш поширених симптомів виділили висип та кишкові розлади, такі як діарея.

До слова, одна з особливостей «Омікрона» – він більше вражає дітей у порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше, ніж інші вікові категорії населення.

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