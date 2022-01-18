МОЗ опублікував список симптомів Covid-штаму «Омікрон»: схожі на застуду
Найчастіше у інфікованих «Омікроном» є нежить та головний біль
Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.
За інформацією МОЗ, у заражених «Омікроном» найчастіше спостерігають такі симптоми:
- нежить (73%),
- головний біль (67,5%),
- втома (63,5),
- чхання (60%),
- біль у горлі (59,6%).
Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. Тому додатково можуть спостерігатись:
- кашель (43,5%),
- хриплий голос (35,7%),
- озноб чи тремтіння (30%),
- лихоманка (29,4%),
- втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).
Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, зазначили в МОЗ.
Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти Covid-19, резюмували у міністерстві.
Зазначимо, за минулу добу, 17 січня, в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. МОЗ також вказує, що понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19.
Напередодні Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні. Тим часом одна з областей наближається до «червоної» зони карантину.
До слова, Moderna розпочне клінічні випробування вакцини від «Омікрону».
Також повідомлялося, що зробити дітям щеплення від Covid-19 в Україні стало простіше: що змінилося.