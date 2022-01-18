МОЗ опублікував список симптомів Covid-штаму «Омікрон»: схожі на застуду

Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я та летальні випадки, зазначили в МОЗ

Найчастіше у інфікованих «Омікроном» є нежить та головний біль

Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.

За інформацією МОЗ, у заражених «Омікроном» найчастіше спостерігають такі симптоми:

нежить (73%),

головний біль (67,5%),

втома (63,5),

чхання (60%),

біль у горлі (59,6%).

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. Тому додатково можуть спостерігатись:

кашель (43,5%),

хриплий голос (35,7%),

озноб чи тремтіння (30%),

лихоманка (29,4%),

втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).

Графіка: МОЗ

Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, зазначили в МОЗ.

Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти Covid-19, резюмували у міністерстві.

Зазначимо, за минулу добу, 17 січня, в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. МОЗ також вказує, що понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19.

Напередодні Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні. Тим часом одна з областей наближається до «червоної» зони карантину.

До слова, Moderna розпочне клінічні випробування вакцини від «Омікрону».

Також повідомлялося, що зробити дітям щеплення від Covid-19 в Україні стало простіше: що змінилося.