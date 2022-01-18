  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    МОЗ опублікував список симптомів Covid-штаму «Омікрон»: схожі на застуду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Попри те, що симптоми &laquo;Омікрону&raquo; здаються схожими на застуду, новий штам може спричиняти тривалі наслідки для здоров&rsquo;я та летальні випадки, зазначили в МОЗ - МОЗ опублікував список симптомів Covid-штаму «Омікрон»: схожі на застуду
    Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я та летальні випадки, зазначили в МОЗ
    колаж з відкритих джерел

    Найчастіше у інфікованих «Омікроном» є нежить та головний біль

    Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.

    За інформацією МОЗ, у заражених «Омікроном» найчастіше спостерігають такі симптоми:

    • нежить (73%),
    • головний біль (67,5%),
    • втома (63,5),
    • чхання (60%),
    • біль у горлі (59,6%).

    Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. Тому додатково можуть спостерігатись:

    • кашель (43,5%),
    • хриплий голос (35,7%),
    • озноб чи тремтіння (30%),
    • лихоманка (29,4%),
    • втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).
    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, зазначили в МОЗ.

    Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти Covid-19, резюмували у міністерстві.

    Зазначимо, за минулу добу, 17 січня, в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. МОЗ також вказує, що понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19.

    Напередодні Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні. Тим часом одна з областей наближається до «червоної» зони карантину.

    До слова, Moderna розпочне клінічні випробування вакцини від «Омікрону».

    Також повідомлялося, що зробити дітям щеплення від Covid-19 в Україні стало простіше: що змінилося.

    Читайте ще матеріал: П’ять ключових причин боятися «Омікрона»
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МОЗ опублікував список симптомів Covid-штаму «Омікрон»: схожі на застуду