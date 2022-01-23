Медики назвали найпоширеніші симптоми «Омікрона» у дітей

Дослідження не показали жодного випадку безсимптомного перебігу хвороби у дітей

Медики назвали нежить, кашель, болі в горлі і втому найпоширенішими симптомами захворювання «Омікрон»-штамом коронавірусу у дітей. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на результати дослідження Zoe Covid Symptom Study.

За словами професорки Королівського коледжу Лондона Емми Дункан, супутніми ознаками зараження можуть бути головний біль, чхання і висока температура тіла. При цьому експерт зазначила, що в ході дослідження вона не зустріла жодного безсимптомного перебігу хвороби у дітей.

Серед більш рідкісних симптомів «Омікрон»-штаму фахівці виділили порушення шлунково-кишкового тракту у вигляді діареї, висип, а також запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів.

У ході дослідження медики проаналізували кілька сотень випадків зараження у дітей від восьми до 12 років. Експерти опиралися на даних мобільного додатку, за допомогою якого жителі Великобританії повідомляють про спостережувані у себе симптоми.

До слова, одна з особливостей «Омікрона» – він більше вражає дітей у порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше, ніж інші вікові категорії населення. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

В основному у дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію і температуру 38, уточнив Ляшко. Також були зафіксовані поодинокі випадки пневмоній, додав міністр. Поки що серед усіх випадків інфікування у дітей під час останньої хвилі необхідність в кисневій підтримці виникає досить рідко.

Напередодні глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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