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    Медики назвали найпоширеніші симптоми «Омікрона» у дітей

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    Перші ознаки захворювання новим штамом легко переплутати із симтомами застуди - Медики назвали найпоширеніші симптоми «Омікрона» у дітей
    Перші ознаки захворювання новим штамом легко переплутати із симтомами застуди
    фото з відкритих джерел

    Дослідження не показали жодного випадку безсимптомного перебігу хвороби у дітей

    Медики назвали нежить, кашель, болі в горлі і втому найпоширенішими симптомами захворювання «Омікрон»-штамом коронавірусу у дітей. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на результати дослідження Zoe Covid Symptom Study.

    За словами професорки Королівського коледжу Лондона Емми Дункан, супутніми ознаками зараження можуть бути головний біль, чхання і висока температура тіла. При цьому експерт зазначила, що в ході дослідження вона не зустріла жодного безсимптомного перебігу хвороби у дітей.

    Серед більш рідкісних симптомів «Омікрон»-штаму фахівці виділили порушення шлунково-кишкового тракту у вигляді діареї, висип, а також запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів.

    У ході дослідження медики проаналізували кілька сотень випадків зараження у дітей від восьми до 12 років. Експерти опиралися на даних мобільного додатку, за допомогою якого жителі Великобританії повідомляють про спостережувані у себе симптоми.

    До слова, одна з особливостей «Омікрона» – він більше вражає дітей у порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше, ніж інші вікові категорії населення. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

    В основному у дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію і температуру 38, уточнив Ляшко. Також були зафіксовані поодинокі випадки пневмоній, додав міністр. Поки що серед усіх випадків інфікування у дітей під час останньої хвилі необхідність в кисневій підтримці виникає досить рідко.

    Напередодні глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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    Теги: діти хвороби населення ВООЗ коронавірус
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    Медики назвали найпоширеніші симптоми «Омікрона» у дітей