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    Рекорд третій день поспіль: в Україні виявили 37 тис. хворих на Covid-19 за добу

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    У лікарнях через коронавірус минулої доби опинилися понад три тисячі українців - Рекорд третій день поспіль: в Україні виявили 37 тис. хворих на Covid-19 за добу
    У лікарнях через коронавірус минулої доби опинилися понад три тисячі українців
    фото з відкритих джерел

    Через коронавірус за добу 28 січня госпіталізовано 3 340 осіб

    За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806. Уже третій день поспіль в Україні фіксують рекорд від початку пандемії. Також за минулу добу госпіталізовано 3 340 осіб, зафіксовано 149 летальних випадків, одужали 7 163 особи. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України


    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 4 017 961 особа;
    • одужало – 3 615 257 осіб;
    • летальних випадків – 100 031;
    • проведено ПЛР-тестувань – 17 942 426

    Нагадаємо, в Україні протягом доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19. До лікарень потрапили 3 342 пацієнти.

    Також за 25 січня в Україні виявили понад 24 тисячі випадків коронавірусу, а за 26 січня – понад 32 тисячі, що було рекордним значенням.

    Додамо, що 27 січня Рівненщина стала «червоною». Нагадаємо, також у «червоній» зоні карантину перебуває Івано-Франківська область.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.

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    Теги: рекорд хвороби епідемія Денис Шмигаль час коронавірус
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    Рекорд третій день поспіль: в Україні виявили 37 тис. хворих на Covid-19 за добу