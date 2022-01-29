Рекорд третій день поспіль: в Україні виявили 37 тис. хворих на Covid-19 за добу

У лікарнях через коронавірус минулої доби опинилися понад три тисячі українців

Через коронавірус за добу 28 січня госпіталізовано 3 340 осіб

За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806. Уже третій день поспіль в Україні фіксують рекорд від початку пандемії. Також за минулу добу госпіталізовано 3 340 осіб, зафіксовано 149 летальних випадків, одужали 7 163 особи. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 017 961 особа;

одужало – 3 615 257 осіб;

летальних випадків – 100 031;

проведено ПЛР-тестувань – 17 942 426

Нагадаємо, в Україні протягом доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19. До лікарень потрапили 3 342 пацієнти.

Також за 25 січня в Україні виявили понад 24 тисячі випадків коронавірусу, а за 26 січня – понад 32 тисячі, що було рекордним значенням.

Додамо, що 27 січня Рівненщина стала «червоною». Нагадаємо, також у «червоній» зоні карантину перебуває Івано-Франківська область.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.









