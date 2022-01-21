МОЗ розповів, як діти переносять «Омікрон»

Під загрозою – діти з діабетом і онкологічними захворюваннями

Одна з особливостей «Омікрона» – він більше вражає дітей у порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше, ніж інші вікові категорії населення. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, пише «РБК-Україна».

Він зазначив, що за останній день серед усіх нових випадків Covid-19 в Україні на дітей припало 12%.

«У середньому, з 10 по 20 січня – це від 6 до 10%. Серед усіх госпіталізованих частка дітей становить 16%, хоча спочатку було 19%. Це поки складно назвати статистикою, тому що аналіз робиться на невеликих цифрах, адже ми тільки входимо в цю хвилю», – пояснив міністр.

В основному у дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію і температуру 38, уточнив Ляшко. Також були зафіксовані поодинокі випадки пневмоній, додав міністр. Поки що серед усіх випадків інфікування у дітей під час останньої хвилі необхідність в кисневій підтримці виникає досить рідко.

«Коли у дитини температура 38, то у батьків дуже часто починається паніка. І, як правило, вони звертаються за екстреною медичною допомогою. Екстрена медична допомога не відмовляє, тому що мова йде про дітей. Вони забирають і відвозять їх до лікарні. Те, що нам показують головлікарі – зазвичай проходить день-два і тих дітей, які потрапили з інтоксикацією, виписують», – сказав Ляшко.

За його словами, «ковід» найскладніше переносять діти з діабетом і онкологічними захворюваннями.

«Що стосується летальності серед дітей, то поки змін не спостерігається. Але якщо відштовхуватися від прикладу європейських країн – вона невелика в процентному співвідношенні», – зазначив міністр.

Нагадаємо, Ляшко назвав наступних кандидатів до «червоної» зони.

Напередодні глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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