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    МОЗ розповів, як діти переносять «Омікрон»

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    Новий штам більше вражає юне покоління &ndash; Ляшко - МОЗ розповів, як діти переносять «Омікрон»
    Новий штам більше вражає юне покоління – Ляшко
    фото з відкритих джерел

    Під загрозою – діти з діабетом і онкологічними захворюваннями

    Одна з особливостей «Омікрона» – він більше вражає дітей у порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше, ніж інші вікові категорії населення. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, пише «РБК-Україна».

    Він зазначив, що за останній день серед усіх нових випадків Covid-19 в Україні на дітей припало 12%.

    «У середньому, з 10 по 20 січня – це від 6 до 10%. Серед усіх госпіталізованих частка дітей становить 16%, хоча спочатку було 19%. Це поки складно назвати статистикою, тому що аналіз робиться на невеликих цифрах, адже ми тільки входимо в цю хвилю», – пояснив міністр.

    В основному у дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію і температуру 38, уточнив Ляшко. Також були зафіксовані поодинокі випадки пневмоній, додав міністр. Поки що серед усіх випадків інфікування у дітей під час останньої хвилі необхідність в кисневій підтримці виникає досить рідко.

    «Коли у дитини температура 38, то у батьків дуже часто починається паніка. І, як правило, вони звертаються за екстреною медичною допомогою. Екстрена медична допомога не відмовляє, тому що мова йде про дітей. Вони забирають і відвозять їх до лікарні. Те, що нам показують головлікарі – зазвичай проходить день-два і тих дітей, які потрапили з інтоксикацією, виписують», – сказав Ляшко.

    За його словами, «ковід» найскладніше переносять діти з діабетом і онкологічними захворюваннями.

    «Що стосується летальності серед дітей, то поки змін не спостерігається. Але якщо відштовхуватися від прикладу європейських країн – вона невелика в процентному співвідношенні», – зазначив міністр.

    Нагадаємо, Ляшко назвав наступних кандидатів до «червоної» зони.

    Напередодні глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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    Теги: міністр діти населення коронавірус Віктор Ляшко
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    МОЗ розповів, як діти переносять «Омікрон»