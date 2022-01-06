Як записатися на бустерне щеплення: інструкція

Бустер можна отримати не раніше ніж через шість місяців після отримання другої дози

Для бустерної дози МОЗ рекомендує Moderna або Comirnaty від Pfizer

Усі охочі у віці від 18 років можуть отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Від моменту отримання дози людина отримає новий ковід-сертифікат з терміном дії 270 днів. Про це повідомляє електронна медична система Helsi.me.

Бустер можна отримати не раніше ніж через шість місяців після отримання другої дози. Але не пізніше ніж через дев’ять місяців. Записатись на щеплення можна через застосунок Helsi або на сайті системи. Чим вакцинуватимуть: Для бустерної дози МОЗ рекомендує мРНК вакцину від компаній Moderna або Pfizer.

Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. Люди з ослабленим імунітетом, яким нині вводять додаткову дозу вакцини проти Covid-19, також зможуть отримати бустерну дозу. Але у такому випадку вона повинна вводитись через 3–6 місяців після додаткової.

Нагадаємо, що Центри вакцинації завтра, 7 січня, не працюватимуть.

Також Україна вводить бустерну вакцинацію від Covid-19 для всіх, хто раніше пройшов повний курс. Період введення бустерної дози – від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від Covid-19.

До слова, напередодні МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer.

Крім того, вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

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