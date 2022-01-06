Вакцинованим Coronavac відкриті 59 країн, а Pfizer – 130. Як перевірити і спланувати мандрівку

Перед тим як їхати на відпочинок до іншої держави, треба перевірити, чи визнають там вашу вакцину

Міністерство охорони здоров’я нагадує українським туристам, які збираються на Різдво за кордон, що різні країни визнають щеплення різними вакцинами.

«Вакциновані та збираєтесь на Різдво за кордон? Переконайтеся, що кордони відкриті!», – наголошують у відомстві.

За даними VisaGuide.World, AstraZeneca європейського та корейського виробництва визнана в усіх країнах Європи, у США, Канаді, Австралії – загалом у 150 країнах світу.

Щеплення AstraZeneca/Covishield індійського виробництва – у 70 країнах.

Comirnaty/Pfizer визнають понад 130 країн.

Moderna – більш ніж 90.

Щеплення вакциною Coronavac/Sіnovac приймають у 59 країнах, зокрема Австрії, Великій Британії, Греції, Ісландії, Іспанії, Нідерландах, Норвегії, США.

«Важливо! Сам по собі сертифікат про вакцинацію від Covid-19 – це не перепустка до іншої держави. Не слід забувати про візи та про те, що кожна країна самостійно встановлює вимоги до перетину своїх кордонів залежно від захворюваності як усередині самої країни, так і в країні, з якої прямує подорожній. Наприклад, Італія наразі закрила кордони для більшості категорій громадян України», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Перевірити правила в'їзду можна на спеціальному сайті Міністерства закордонних справ – tripadvisor.mfa.gov.ua.

Нагадаємо, що Центри вакцинації закриються на один день. Це станеться 7 січня, на Різдво.

Також Україна вводить бустерну вакцинацію від Covid-19 для всіх, хто раніше пройшов повний курс. Період введення бустерної дози – від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від Covid-19.

До слова, напередодні МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer.

Крім того, вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

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