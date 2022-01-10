Штам «Омікрон»: на який день після зараження проявляються симптоми

Ознаки хвороби можуть проявитися вже на третій день після ймовірного зараження «Омікроном»

Від нового штаму зростає велика кількість нових захворювань, але ось смертей стає менше

Штам коронавірусу «Омікрон» відрізняється від інших вірусів тим, що його симптоми проявляються швидше, ніж у штамів-попередників. Про це повідомляє TRT Haber посилаючись на дані вчених з Туреччини.

На відміну від «Уханьского» штаму і «Дельти», ознаки яких могли з'явиться у людини через тиждень, «Омікрон» діє швидко. Ознаки хвороби ви можете виявити вже на третій день після ймовірного зараження. Про це розповів декан медичного факультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан.

«Від Омікрону дуже швидко інфікуєшся, і, згідно з наявною у нас інформацією, він дуже швидко поширюється. Він викликає захворювання в дуже короткі терміни. Але громадяни не повинні думати: У мене був контакт, пройшло 5 днів, може бути, я і не хворий». Варіант Delta теж існує у всьому світі. Отже, правильно зробити щеплення для захисту», – повідомив професор.

За словами фахівця, від нового штаму зростає велика кількість нових захворювань, але ось смертей стає менше. Людям з хронічними захворюваннями, старше 65 років потрібно бути дуже обережними. Не варто забувати і про грип, який зараз лютує у світі.

«Минулого року в цей час майже не було грипу. Але зараз ми бачимо, що є багато хворих. Насправді, ми бачимо більшу циркуляцію грипу, ніж Перед пандемією. Тому що люди минулого року носили маски, не збиралися разом в приміщенні, зараз люди розслабилися», – резюмував професор.

Нагадаємо, в Україні у суботу, 8 січня, медики виявили 2810 хворих на коронавірус.

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