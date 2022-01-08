Коли закінчиться пандемія? Bloomberg оприлюднив несподівані висновки вчених

Вчені визначили, що призведе до закінчення гострої фази поширення вірусу

«Омікрон»-штам коронавірусу може стати передвісником закінчення гострої фази пандемії Covid-19. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження південноафриканських вчених.

Дослідження було проведено в академічному лікарняному комплексі імені Стіва Біко. Медики проаналізували записи 466 пацієнтів, які захворіли в поточну хвилю пандемії, і 3976 попередніх випадків хвороби.

Згідно з висновками авторів роботи, хвиля інфекції рухалася з «безпрецедентною швидкістю» і викликала набагато більш легкі захворювання, ніж більш ранні штами.

«Якщо ця модель збережеться і буде повторюватися в усьому світі, ми, ймовірно, побачимо повне розділення показників захворюваності та смертності», – підсумували вчені.

До слова, вчені знаходять все більше доказів, що новий штам коронавірусу «Омікрон» має більш легкі симптоми і нижчу смертність, порівняно з іншими варіантами коронавірусу.

«Ми бачимо все більше досліджень, які вказують на те, що «Омікрон» уражає верхню частину тіла, на відміну від інших варіантів, які вражають легені та можуть спричинити важку пневмонію», – наголосив представник ВООЗ Абді Махамуд.

Також вчені спрогнозували, як вплине «Омікрон» на пандемію. Коронавірус може стати сезонним, як грип.

Тим часом Департамент охорони здоров'я Каталонії повідомив про перші в Іспанії випадки захворювання «флурона». В результаті захворювання пацієнти одночасно заражаються коронавірусом і грипом.

Нагадаємо, стало відомо, коли «Омікрон» спричинить нову хвилю пандемії: прогноз від головного санітарного лікаря.

Також учені оцінили вплив «Омікрон»-штаму на легені.

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