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    Гендиректор Pfizer сказав, коли буде готова вакцина проти «Омікрону»

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    Глава&nbsp;Pfizer: ми сподіваємося, що створимо щось, що забезпечить кращий захист, особливо від зараження - Гендиректор Pfizer сказав, коли буде готова вакцина проти «Омікрону»
    Глава Pfizer: ми сподіваємося, що створимо щось, що забезпечить кращий захист, особливо від зараження
    фото: time

    Досі не зрозуміло, чи потрібна «омікронна» вакцина і як вона буде використовуватися, але Pfizer матиме готові дози

    Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина від штаму коронавірусу «Омікрон» буде готова у березні. Про це він сказав в інтерв'ю Cnbc.

    За його словами, мета полягає в тому, щоб створити вакцину, яка набагато краще запобігає зараженню «Омікроном».

    «Ця вакцина буде готова в березні. Ми (вже) починаємо виробництво деякої її кількості на власний ризик», – сказав CEO Pfizer.

    Бурла додав, що вакцина також буде спрямована на інші штами, що циркулюють. За його словами, досі не зрозуміло, чи потрібна «омікронна» вакцина і як вона буде використовуватися, але Pfizer матиме готові дози, оскільки деякі країни хочуть, щоб вона була готова якомога швидше.

    «Ми сподіваємося, що створимо щось, що забезпечить кращий захист, особливо від зараження, тому що захист від госпіталізацій та тяжких захворювань – є вже зараз, з поточними вакцинами», – резюмував глава Pfizer.

    Зазначимо, штам коронавірусу «Омікрон» відрізняється від інших вірусів тим, що його симптоми проявляються швидше, ніж у штамів-попередників.

    До слова, МОЗ розгорне в Україні 800 бригад для Covid-вакцинації в селах.

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    Теги: щеплення вакцинація коронавірус
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    Гендиректор Pfizer сказав, коли буде готова вакцина проти «Омікрону»