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    МОЗ розгорне в Україні 800 бригад для Covid-вакцинації в селах

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    Наразі проти Covid-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози - МОЗ розгорне в Україні 800 бригад для Covid-вакцинації в селах

    Наразі проти Covid-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози

    фото: glavcom.ua

    Мобільні бригади будуть пересуватися по селах для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення

    Міністерство охорони здоров’я планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад для забезпечення доступності вакцинації людей у селах. Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося під час селекторної наради за участю президента Володимира Зеленського.

    Зокрема, під час наради було акцентовано на необхідності заохочення сільського населення до вакцинації.

    Відтак, МОЗ планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення.

    Своєю чергою, віцепрем'єр-міністерка ‒ міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» працюють пункти тестування та щеплення, на КПВВ «Станиця Луганська» – тільки тестування.

    Президент наголосив на необхідності організації можливості вакцинації й на КПВВ «Станиця Луганська».

    Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наразі проти Covid-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози. Крім того, третю дозу вже отримали 20 тисяч українців.

    Зазначимо, термін дії «зелених» ковід-сертифікатів буде скорочено на три місяці.

    Також у МОЗ дали роз'яснення, як власникам фейкових covid-сертифікатів отримати щеплення від Covid-19. Крім того, МОЗ «забракував» пластикові маски: вони не захищають.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я КПВВ Україна село щеплення вакцинація
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    МОЗ розгорне в Україні 800 бригад для Covid-вакцинації в селах