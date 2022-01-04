Як можна змішувати вакцини. Роз'яснення МОЗ (графіка)

Інтервал між введеннями вакцин для всіх схем – 28 днів

Міністерство охорони здоров’я України змінило схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від Covid-19, згідно з якими вакцину Coronavac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZenecа, повідомляє пресслужба МОЗ. Відомство оприлюднило графіку, на якій докладно видно, як можна поєднувати вакцини проти коронавірусу.

Графіка МОЗ

Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) від 23 грудня 2021 року були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2976 від 31 грудня 2021 року.

Отже, згідно з ним, можливі наступні схеми використання різних вакцин:

Перша доза інактивованої вакцини (Coronavac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna)

Перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)

Перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca)

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Також експерти рекомендують жінкам, які отримали першу дозу вакцини Coronavac/Sinovac, а потім завагітніли, використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами – 28 днів.

Нагадаємо, в Україні також дозволили вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей від 60 років через шість місяців після другого щеплення.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – це Moderna або Comirnaty (Pfizer).

Ось такі схеми пропонує МОЗ:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.