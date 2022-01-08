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    Вчені виявили новий штам Covid-19: що відомо про «Дельтакрон»

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    Вчені поки не знають, як буде поводитися гібрид &laquo;Дельти&raquo; та &laquo;Омікрона&raquo; - Вчені виявили новий штам Covid-19: що відомо про «Дельтакрон»
    Вчені поки не знають, як буде поводитися гібрид «Дельти» та «Омікрона»
    фото з відкритих джерел

    Два штами коронавірусу мутували

    Група вчених на Кіпрі виявила новий штам коронавірусу «Дельтакрон». Цю інформацію підтвердив професор кафедри біологічних наук Кіпрського університету Леонтій Кострикіс, пише sigmalive.

    За його словами, новий штам коронавірусу «Дельтакрон» є гібридом вже існуючих варіантів «Дельта» та «Омікрон».

    Мутацію Covid-19 було лабораторно виявлено у 25 зразках.

    11 громадян, за словами кіпрського професора, у яких виявили «Дельтакрон», раніше було госпіталізовано із симптомами вірусної інфекції. У решти пацієнтів хвороба протікала у безсимптомній формі.

    Вчені раніше попереджали про нову мутацію «Дельтакрон», проте черговий штам коронавірусу ще не виявляли в жодній країні світу.

    Леонтій Кострикіс не зміг спрогнозувати, з якою швидкістю поширюватиметься гібрид «Дельти» та «Омікрона». Проте професор припустив, що «Дельтакрон» може бути витіснений більш заразним «Омікроном».

    Нагадаємо, Bloomberg оприлюднив несподівані висновки вчених, коли закінчиться пандемія.

    Також експерти назвали основні симптоми зараження новими штамами Covid-19.

    Раніше вчені відповіли, які шанси заразитися «Омікроном» після «Дельти».

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    Теги: здоров'я наука Кіпр коронавірус
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    Вчені виявили новий штам Covid-19: що відомо про «Дельтакрон»