Румунія вводить штраф за носіння звичайних тканинних масок

За недотримання вимог до використання масок румуни сплачуватимуть $570

Румунія з 8 січня почне штрафувати за носіння тканевих масок. Тепер громадянам за таку маску загрожує штраф у розмірі 2 500 леїв (близько $570), повідомляє digi24.ro.

Як заявив міністр внутрішніх справ Лучіан Боде, тканева маска буде прирівняна до відсутності взагалі будь-якого захисту.

«З суботи кожен, хто ходить в громадському місці в тканевій масці, ризикує бути оштрафованим на суму до 2 500 леїв. Як ніби у нього немає маски», – зазначив він.

Також повідомляється, що до цього Національний комітет із надзвичайних ситуацій Румунії прийняв схвалив нові обмеження для п'ятої хвилі коронавірусу. Зокрема, в громадських місцях можна носити тільки хірургічні маски і респіратори FFP2.

Маски можуть не надягати діти до 5 років; особа, яка одна знаходиться у приміщенні; телеведучі та гості телестудій при дотриманні дистанції у три метри; священнослужителі; ті, хто займається спортом або працює у важких умовах.

До слова, у Франції починаючи з понеділка, 3 січня, діти від 6 років муситимуть носити маски в громадських місцях через різке зростання випадків зараження Омікрон-штамом коронавірусу.

Також у столиці Франції з 31 грудня носіння медичної маски стане обов'язковим у публічних місцях. Причиною посилення карантинних заходів є різкий сплеск заражень штамом коронавірусу «Омікрон»

Раніше повідомлялося, що Франція посилила карантин через поширення штаму «Омікрон».

Також відзначимо, що в Італії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці. Наразі громадяни повинні використовувати маски-респіратори FFP2 у громадському транспорті, у кіно, театрах та на стадіонах. Уряд Італії вирішив посилити прикордонний контроль: випадкові антигенні або молекулярні тести будуть проводитися в аеропортах, портах, на вокзалах і наземних пунктах пропуску на тих, хто в'їжджає в Італію. У разі позитивного результату людині доведеться поїхати в ізоляцію на 10 днів.